« C’est un quartier vachement vivant, convivial. » Brigitte Sulkowski habite la cité des Aviateurs, à Bois-Blancs, dans l’ouest lillois, depuis 1963. En décembre 2019, quelques jours avant Noël, elle apprend que son logement va être détruit. « On a tous nos souvenirs dans ce quartier. C’est une île dans Lille », confie-t-elle quelques mois plus tard. Ce coup de massue affecte aussi Fatima El Mizmizi, François Coliche ou encore Myriam Tigroudja, tous habitants du même quartier, qui ont accepté de livrer leur témoignage dans le documentaire Derrière les arbres, co-réalisé par Marc Duport et Christophe Giffard et diffusé mardi 8 mars au cinéma l’Univers, à Lille.

« Ce qui m’a donné envie de faire ce documentaire, ce sont les mots de Martine Aubry dans “Martine Aubry, la dame de Lille”, explique Marc Duport. C’est une réponse du peuple à la maire de la ville. » Dans cet autre documentaire, dont un extrait est d’ailleurs repris dans Derrière les arbres, la maire de Lille s’exprime sur la transformation du quartier de Bois-Blancs après l’implantation de l’incubateur de start-ups EuraTechnologies, en 2009 : « Il reste un micro-quartier qui pose problème, c’est le quartier des Aviateurs, un quartier d’habitat social. Et donc nous avons acquis le bout de cette presqu’île avec un promoteur social, et on va refaire du privé dans ce qui est aujourd’hui uniquement social. »

« On fait tâche avec EuraTechnologies »

Les 352 logements de la cité des Aviateurs ont vu le jour en 1960, pour reloger les habitants des anciennes courées de Saint-Sauveur, devenues insalubres. À l’époque, le quartier de Bois-Blancs abrite des ouvriers d’anciennes filatures — fermées depuis. Aujourd’hui, les habitants du quartier vivent la même histoire.

« Tous les bâtiments des Aviateurs qui ne seront pas déconstruits feront l’objet d’une rénovation complète. L’ensemble des locataires actuels seront relogés avant le démarrage des travaux », explique la Métropole européenne de Lille (MEL) dans son dossier de concertation. Soit 387 familles, selon les réalisateurs du documentaire. Demain, les Aviateurs accueilleront 40 % de logements locatifs sociaux — dont 40 % de type PLAI, réservés aux foyers en grande précarité —, 30 % de logements en accession sociale — vendus en dessous du prix du marché — et 30 % de logements classiques. Dans le cadre du programme de renouvellement urbain, la MEL et la mairie ambitionnent de créer « plus de mixité sociale » , en conservant et en développant les espaces de nature.

« Le parc de logements, 100 % en locatif social présente un état avancé de vétusté et des caractéristiques structurelles, sources de dysfonctionnements », explique le dossier de concertation de la MEL. Des « problèmes de trafics et d’insécurité » et des « difficultés de gestion quotidienne sur les questions des déchets ménagers et encombrants » et du « stationnement sauvage » justifieraient aussi ce projet de rénovation.

« Cette histoire était écrite dès l’inauguration d’EuraTechnologies »

« Les Bois-Blancs constituent l’exemple parfait d’un espace en voie de gentrification, ce mouvement plus ou moins subi qui suscite l’éviction des plus pauvres, écrivait déjà Mediacités en mars 2021. Dans le vieux Bois-Blancs, les maisons en briques rouges des années 1900-1930, alignées non loin du canal de la Deûle et d’espaces verts, attirent les “bobos” en mal de nature. »

« Cette histoire était écrite dès l’inauguration d’EuraTechnologies, en 2009. C’était évident qu’il fallait des logements pour ceux qui allaient y travailler. Depuis, les prix de l’immobilier ont augmenté », s’agace Thomas Jodarewski, dit Tom Jo, adhérent à l’association PARC (Protection aménagement réappropriation collective de Saint-Sauveur), organisatrice de la diffusion du documentaire. Fatima El Mizmizi, habitante du quartier, partage les mêmes inquiétudes. « Ici, ils veulent un standing parce qu’on fait tâche avec EuraTechnologies. »

Deux habitants ont participé à la concertation

La projection du documentaire résonne avec l’actualité : la MEL organise une concertation publique sur l’avenir du quartier jusqu’au 15 mai 2022. Les habitants sont invités à faire part de leurs remarques en ligne, sur le site participation.lillemetropole.fr, et à prendre part aux différents ateliers organisés à ce sujet. Mais depuis le début de la concertation, le 15 février, la plateforme n’a recueilli que deux contributions. Sollicitée par Mediacités, la ville de Lille n’était pas disponible pour répondre à notre demande d’entretien.

De leur côté, les habitants interrogés dans le documentaire mettent en doute la démocratie participative à la sauce lilloise. « Je suis en colère parce qu’on ne nous a pas sollicités pour nous en parler. On nous a dit ça dix jours avant Noël. Et après, joyeux Noël ! C’est inadmissible », s’agace Brigitte Sulkowski. « Je pense qu’il faut une vraie démocratie participative […] Je suis très sceptique », renchérit Françoise Coliche, ancienne présidente du comité d’animations du quartier.

Le documentaire Derrière les arbres affiche clairement son positionnement sur le sujet : « Sur le projet des Aviateurs il n’y a pas eu de concertation. Il y a juste eu une information qui a été réalisée auprès des habitants », soutient la voix-off du film. Avec ce documentaire, son co-réalisateur, Marc Duport, a voulu proposer « un véritable outil de démocratie locale ».

