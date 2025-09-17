Municipales à Lille : Hellemmes, ce “bastion de gauche” choyé par les insoumis et courtisé par Violette Spillebout

Ce sont les deux premiers partis à avoir annoncé leur tête de liste pour se présenter face au maire socialiste sortant Franck Gherbi, à Hellemmes. Ils nous ont donné rendez‐vous dans des lieux symboliques de la commune associée de Lille. L’occasion de porter une première attaque contre l’équipe municipale en place.

La France insoumise a choisi le Polder, un café citoyen placé en liquidation judiciaire. Avec comme perspective d’alerter sur l’état du commerce local qui « n’a jamais été autant en difficulté », et d’appeler à transformer ce lieu en association afin de lui apporter des subventions.

Le groupe “Faire Respirer Lille”, derrière la candidate macroniste Violette Spillebout à Lille, a opté pour le Chapito, structure qui accueille l’École de cirque de la ville et de nombreux événements. Les gérants sont en conflit avec la municipalité depuis cinq ans et occupent illégalement les lieux dans l’attente d’une décision de justice.

Mettre fin à « l’hégémonie socialiste »

Fidèles au discours qu’ils répètent depuis plusieurs mois à Lille, les insoumis en ont remis une couche à Hellemmes, appelant à faire de la commune associée « un véritable moteur de la victoire des insoumis alors que l’hégémonie socialiste a rendu la ville invivable ». C’est sans surprise Lucas Fournier qui a été choisi comme candidat. A 25 ans, il est le seul représentant LFI au conseil municipal, où il siège depuis 2020.

A ses côtés, les députés Ugo Bernalicis et Aurélien Le Coq se sont empressés de glisser les scores que leur parti a réalisés dans cette commune, « bastion de la gauche » lors des dernières élections nationales. La circonscription législative leur est …