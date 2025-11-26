La mairie de Toulouse reporte une subvention au Cosat par crainte d’être accusée de clientélisme

Cette année, Papa Cosat a un traineau plus chargé que d’habitude. En novembre, les adhérents du « Comité des œuvres sociales sportives et culturelles des agents de la ville de Toulouse et assimilés » ont eu « une belle surprise ». Alain Coutanceau, le président de la structure, leur a annoncé l’octroi généralisé d’un chèque cadeau de 50 euros. Un chèque réservé jusqu’alors aux agents parents d’enfants de moins de seize ans.

« De nombreux adhérents sans enfant ne se retrouvaient plus dans les prestations du Cosat. Comme légalement, nous ne pouvons pas offrir une prestation sociale aux agents sans enfant, nous l’avons généralisée à tous », explique Alain Coutanceau à Mediacités.

La mesure concerne aussi les agents retraités toujours adhérents du Cosat. Une manière de compenser la disparition du « chèque senior » de 140 euros qui leur était autrefois distribué à Noël. Ce généreux cadeau a en effet été supprimé cette année après la baisse de 550 000 euros de la subvention municipale versée au Cosat.

Un cadeau à 500 000 euros

L’élargissement du chèque cadeau a provoqué un engouement important. « Quand les gens l’ont su, cela a provoqué une belle affluence au Cosat. 50 euros, c’est une belle somme », remarque une agente municipale. En théorie, les 18 000 adhérents (effectif 2024) « actifs et retraités, « avec ou sans enfant » peuvent en bénéficier sur demande jusqu’au …