L’insoumis François Piquemal présente un programme à forte teneur écologiste pour Toulouse

La tête de la liste Demain Toulouse est le premier des candidats à présenter les grandes lignes de son programme. Encore incomplet, celui-ci affiche tout de même plus de 250 mesures et met l'accent sur l'écologie.

François Piquemal, ses colistiers Anissa Benyoub et Thibault Pichel (à droite) et sa codirectrice de campagne Ariane Laude (à gauche), lors de la présentation du programme de la liste Demain Toulouse, le 7 janvier. / GC
François Piquemal, ses colistiers Anissa Benyoub et Thibault Pichel (à droite) et sa codirectrice de campagne Ariane Laude (à gauche), lors de la présentation du programme de la liste Demain Toulouse, le 7 janvier. / GC

Avec dix mesures phares et 485 promesses détaillées sur son site internet, le programme de François Piquemal dépasse – même en déduisant les doublons – les 300 mesures promises par Jean‐Luc Moudenc en 2020. 

À ce jour, c’est le premier corpus de mesures présentées aux électeurs et électrices de Toulouse. Et la tête de liste Demain Toulouse (LFI‐Assemblée des Quartiers‐NPA) ne s’est pas privée de le faire remarquer lors d’une conférence de presse organisée ce 7 janvier 2026. En compagnie de deux colistiers (Thibault Pichel, ingénieur aéronautique, et Anissa Benyoub, championne de boxe), François Piquemal a présenté ses priorités. 
Un programme écolo
La première est l’écologie. La liste Demain Toulouse souhaite réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de Toulouse Métropole d’ici à 2030. Un pari ambitieux, puisque les projections actuelles tirées du bilan à mi‐parcours du plan climat métropolitain situent à seulement 9 % la baisse attendue en 2030 par rapport à 2008. 

Pour y parvenir, Demain Toulouse prévoit d’investir 300 millions d’euros en douze ans dans la rénovation des logements et des bâtiments publics à l’échelle de Toulouse Métropole. L’objectif est de supprimer les « passoires thermiques » dont la performance énergétique est classée F et G. Aucune subvention n’est prévue pour les particuliers. En cas de mises en vente d’immeubles privés, la mairie et la m …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

1 / ?