L’insoumis François Piquemal présente un programme à forte teneur écologiste pour Toulouse

Avec dix mesures phares et 485 promesses détaillées sur son site internet, le programme de François Piquemal dépasse – même en déduisant les doublons – les 300 mesures promises par Jean‐Luc Moudenc en 2020.

À ce jour, c’est le premier corpus de mesures présentées aux électeurs et électrices de Toulouse. Et la tête de liste Demain Toulouse (LFI‐Assemblée des Quartiers‐NPA) ne s’est pas privée de le faire remarquer lors d’une conférence de presse organisée ce 7 janvier 2026. En compagnie de deux colistiers (Thibault Pichel, ingénieur aéronautique, et Anissa Benyoub, championne de boxe), François Piquemal a présenté ses priorités.

Un programme écolo

La première est l’écologie. La liste Demain Toulouse souhaite réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de Toulouse Métropole d’ici à 2030. Un pari ambitieux, puisque les projections actuelles tirées du bilan à mi‐parcours du plan climat métropolitain situent à seulement 9 % la baisse attendue en 2030 par rapport à 2008.

Pour y parvenir, Demain Toulouse prévoit d’investir 300 millions d’euros en douze ans dans la rénovation des logements et des bâtiments publics à l’échelle de Toulouse Métropole. L’objectif est de supprimer les « passoires thermiques » dont la performance énergétique est classée F et G. Aucune subvention n’est prévue pour les particuliers. En cas de mises en vente d’immeubles privés, la mairie et la m …