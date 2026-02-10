Quand l’argent des promoteurs immobiliers ruisselait sur le candidat Moudenc en 2019

Promoteurs, constructeurs, notaires, architectes… En 2019, une cinquantaine de professionnels de l’immobilier ont financé la campagne de Jean-Luc Moudenc à hauteur de 300 000 euros. Une sur-représentation qui s’explique autant par les liens d’amitié entre le maire de Toulouse et ces donateurs que par la crainte de ces derniers de voir la gauche accéder au pouvoir.

Jean-Luc Moudenc, lors du dernier conseil municipal de Toulouse, avant les élections de mars 2026. / Frédéric Scheiber

« J’assume d’être un maire bâtisseur ». C’est avec ces mots que Jean‐Luc Moudenc a mis en branle sa machine de guerre électorale à la mi‐octobre, pour vanter sa capacité à construire et à transformer la ville Rose. Au vu de sa dépendance financière aux professionnels de l’immobilier, on ne saurait le contredire. 

Mediacités a pu consulter plusieurs listes de contributeurs financiers à la campagne de Jean‐Luc Moudenc en 2019–2020. Le premier a été créé le 10 avril 2019 par Stéphane Adnet, alors directeur adjoint du cabinet de Jean‐Luc Moudenc, puis mis à jour le 17 avril 2020. Il répertorie 113 dons d’un montant total allant de 500 à 7 500 euros. Montant total : 507 650 euros, comme l’indiquent nos confères de Libération

Le second est plus officiel, puisqu’il s’agit de la liste des donateurs du microparti Pour Toulouse, envoyé à la Commission nationale des comptes de campagne. Pour l’année 2019, 137 personnes sont mentionnées. Le montant total des dons dépasse les 455 000 euros.
Dons, que dit la loi ? 
En France, seuls les particuliers (personnes physiques) peuvent faire des dons à des partis politiques. Le plafond est de 7 500 euros par an et par personne pour un parti politique (et 15 000 euros par foyer fiscal). Pour un candidat en campagne, le plafond est de 4 600 euros par personne et par élection. Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, sous conditions.

Par Gael Cérez, Ludmilla Cremoux et Armelle Parion

