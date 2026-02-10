Quand l’argent des promoteurs immobiliers ruisselait sur le candidat Moudenc en 2019

« J’assume d’être un maire bâtisseur ». C’est avec ces mots que Jean‐Luc Moudenc a mis en branle sa machine de guerre électorale à la mi‐octobre, pour vanter sa capacité à construire et à transformer la ville Rose. Au vu de sa dépendance financière aux professionnels de l’immobilier, on ne saurait le contredire.

Mediacités a pu consulter plusieurs listes de contributeurs financiers à la campagne de Jean‐Luc Moudenc en 2019–2020. Le premier a été créé le 10 avril 2019 par Stéphane Adnet, alors directeur adjoint du cabinet de Jean‐Luc Moudenc, puis mis à jour le 17 avril 2020. Il répertorie 113 dons d’un montant total allant de 500 à 7 500 euros. Montant total : 507 650 euros, comme l’indiquent nos confères de Libération.

Le second est plus officiel, puisqu’il s’agit de la liste des donateurs du microparti Pour Toulouse, envoyé à la Commission nationale des comptes de campagne. Pour l’année 2019, 137 personnes sont mentionnées. Le montant total des dons dépasse les 455 000 euros.

Dons, que dit la loi ?

En France, seuls les particuliers (personnes physiques) peuvent faire des dons à des partis politiques. Le plafond est de 7 500 euros par an et par personne pour un parti politique (et 15 000 euros par foyer fiscal). Pour un candidat en campagne, le plafond est de 4 600 euros par personne et par élection. Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, sous conditions.

