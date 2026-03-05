A Toulouse, le coup de main de Jean‐Luc Moudenc à la liste du parti d’Eric Zemmour

Pour affaiblir le RN, le maire sortant a aidé la liste Reconquête à trouver des colistiers. Cette alliance contre-nature, documentée par Mediacités, en dit long sur sa fébrilité à quelques jours du premier tour des municipales.

De gauche à droite : Arthur Cottrel, Eric Zemmour et Jean-Luc Moudenc. / Fred Scheiber

À Toulouse, les avions volent haut, le débat politique un peu moins. Pour conserver les commandes du Capitole qu’il pilote depuis 2014 et affronter les turbulences d’une campagne municipale à l’issue incertaine, Jean‐Luc Moudenc use de toutes les ficelles. Même les plus épaisses.

Le hic, c’est qu’à quelques jours du premier tour, les langues, à commencer par les mauvaises, se délient. Et jettent une lumière crue sur la boîte noire de celui qui brigue un troisième mandat sur l’air de « Protégeons l’avenir de Toulouse », en référence au nom de sa liste.

« Ce sont ses lendemains à lui qu’il veut préserver, pas ceux de la Ville, égratigne un vieux briscard du paysage politique local. Face à la poussée conjuguée de la gauche socialiste emmenée par François Briançon et de LFI incarnée par François Piquemal, Moudenc doit élargir sa base électorale : pour y parvenir, il ratisse très large et très à droite sans se boucher le nez ».
Des textos compromettants
Sans prendre surtout les précautions qu’imposent les alliances a priori contre‐nature. Selon des documents que Mediacités a pu consulter et à en croire nombre de témoignages, celui qui, en 2022, a divorcé de LR au motif que « le parti se recroquevillait trop à droite » a choisi de pactiser en coulisses avec les Zemmouristes toulousains. Il a même facilité la constitution de la liste Reconquête conduite par l’identitaire Arthur Cottrel.

« Il faut aider cet Arthur à boucler sa liste », a suggéré l’édile à l’un de ses interlocuteurs dans un SMS envoyé le 19 janvier dernier. Et d’ajouter dans la foulée : « il faut lui trouver des colistiers anonymes. »

Dépos …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Nathalie Gathié

1 / ?