Coup de main à la liste Reconquête : Jean‐Luc Moudenc nie l’évidence

« Le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques », écrivait Hannah Arendt, en 1972 dans Du mensonge en politique. Cinquante plus tard, la phrase résonne encore pour qui a écouté le maire de Toulouse lors du débat d’avant premier tour organisé, le 6 mars, par la Dépêche du Midi et Sud Radio.

Après nos révélations sur le coup de main donné par Jean‐Luc Moudenc à la constitution de la liste Reconquête, le maire sortant s’est enferré dans le mensonge. « Avez‐vous aidé Arthur Cottrel à faire sa liste de façon à diviser l’extrême droite ? », l’interroge un journaliste de la Dépêche du Midi, rebondissant sur l’interpellation de François Briançon, le candidat socialiste. Réponse de l’intéressé : « Bien évidemment pas. »

On a connu dénégations plus véhémentes. Le maire de Toulouse n’a pas répondu à nos questions à ce sujet. Il n’a pas demandé de droit de réponse et n’a pas crié à la diffamation. On le comprend. Mediacités dispose de l’intégralité des textos cités, dont nous retranscrivons ici le verbatim

Des textos accablants

Le 19 janvier, en fin de journée, Jean‐Luc Moudenc reçoit un SMS de la part d’un bon connaisseur de la droite toulousaine qu’il a revu récemment lors d’un rendez‐vous portant sur les municipales. « Bonjour Jean‐Luc, c’est toi qui me l’envoie ? », écrit ce dernier après avoir reçu un appel d’Arthur Cottrel, le candidat zemmouriste.

Jean‐Luc Moudenc lui répond au tac au tac : – Cher XXXXX, Non bien sûr ! »

« C’est Zemmour, tu veux que je fasse quelque chose ? », l’interroge l’ancien homme politique.

« Il faut aider cet Arthur à boucler sa liste », lui rétorque le maire sortant.

Interloqué, l’interlocuteur de Jean‐Luc Moudenc lui écrit :« Il me demande un soutient (sic) c’est pourquoi je t’en fais part ».

« Il faut lui trouver des colistiers anonymes », ré‐affirme Jean‐Luc Moudenc.

L’échange s’arrête là. La demande de Jean‐Luc Moudenc ne souffre aucune ambiguïté. Il a bel et bien œuvré pour que la liste zemmouriste trouve suffisamment de colistiers pour se présenter au premier tour (il en faut 69 à Toulouse), divisant ainsi l’électorat d’extrême droite.

Contacté par Mediacités, l’interlocuteur de Jean‐Luc Moudenc confirme l’existence de la conversation. « C’est de la magouille politique, s’offusque‐t‐il. Baudis n’aurait pas fait cela. C’est se moquer des électeurs, notamment ceux de Reconquête. Quand on est maire depuis douze ans, et qu’on doit faire cela, il faut se poser des questions. Les bons maires sont donnés à 40 % ou élus dès le premier tour. »