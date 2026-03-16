Les douze heures qui ont ressuscité le Nouveau Front populaire à Toulouse

On le croyait mort et enterré depuis février 2025 et le voilà qui ressurgit par une belle matinée toulousaine ensoleillée. Le Nouveau Front populaire, en mode brique rose, s’est reformé, sans le dire officiellement, ce lundi 16 mars, vers 9h, après une nuit de tractations à l’Eurêkafé, un café de la rue de la Colombette au nom choisi sur mesure. C’est là que l’insoumis François Piquemal a convié le socialiste François Briançon dans les heures qui ont suivi l’annonce des résultats inattendus du premier tour de l’élection municipale à Toulouse, pour trouver une solution à la désunion de la gauche.

https://www.mediacites.fr/municipales-2026/toulouse/2026/03/15/direct-le-premier-tour-des-elections-municipales-a-toulouse-et-en-haute-garonne/

Arrivés vers 23h, après une première réunion en comité politique à l’hôtel Mercure, la liste La Gauche Unie a négocié jusqu’à l’aube les contours d’une fusion avec son homologue Demain Toulouse. Si le principe même d’une alliance a été rapidement entériné, ses modalités ont provoqué quelques tensions. Une première proposition de répartition à 35 colistiers contre 17 a été mise sur la table par les négociateurs insoumis (François Piquemal, Agathe Roby, Fred Borras et Salah Amokrane …