Toulouse : qui de Jean‐Luc Moudenc, François Piquemal ou François Briançon est arrivé en tête dans votre bureau de vote ?

Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l'ensemble des résultats du premier tour de l'élection municipale de Toulouse grâce à notre carte interactive. Et découvrez six cartes pour comprendre les enjeux du second.

58 462 suffrages (37,2 %) pour le maire sortant, Jean‐Luc Moudenc, ; 43 274 voix ( 27,6 %) pour François Piquemal (LFI) ; 39 245 votes (25 %) pour François Briançon (PS)… Voilà les résultats engrangés par les principaux candidats lors du premier tour des municipales, à Toulouse.

À l’échelle des 285 bureaux de vote de la ville, les résultats sont plus variés. Mediacités les a passés à la moulinette pour vous proposer la carte interactive ci‐dessous. Cliquez sur tel ou tel secteur pour afficher le nombre de bulletins et le pourcentage de suffrages exprimés par candidat de l’élection municipale présent au premier tour et par bureau de vote. 

Les bastions
En tête du premier tour dans une majorité des bureaux, le maire réalise ses meilleurs scores dans les bastions traditionnels de la droite toulousaine : la Côte Pavée, sur les hauteurs à l’est ; les Carmes, au centre ; et à Lardenne, dans l’ouest. Jean‐Luc Moudenc performe aussi dans le bureau 90 de la Croix de Pierre où, à l’image des autres quartiers, il aurait été élu dès le premier tour. 

C’est en revanche à Saint‐Cyprien, Bonnefoy, le Grand Mirail, Empalot et aux Izards que le sortant enregistre ses plus faibles performances.

Tout l’inverse de François Piquemal, qui aurait été élu maire au premier tour à Bellefontaine, la Reynerie, Bagatelle et Empalot. Plus largement, le candidat insoumis dépasse les scores du maire sortant dans les quartiers desservis par le métro, de Borderouge à Paul Sabatier et de Roseraie à Basso Cambo.

Dans la …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Gael Cérez

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