À partir de 20 heures, retrouvez tous les résultats des élections à Nantes et dans la Métropole sur notre carte interactive ci‐dessus.

(Mise à jour toutes les 5 minutes)

Les enjeux clés du premier tour à Toulouse Le « paradoxe toulousain » survivra‐t‐il à 2026 ? Ancrée à gauche mais dirigée par des maires de droite depuis un demi‐siècle (hors la parenthèse 2008–2014), Toulouse finira‐t‐elle par basculer ?

Ville rose, ville rouge ou rien du tout ? Une fois de plus la gauche part divisée. Lequel des deux François – Briançon (PS) et Piquemal (LFI) – en prendra le leadership ce soir ? Les scores des deux hommes pèseront sur une éventuelle union pour le moment mal embarquée.

Jamais deux sans trois ? Maire depuis 2014, Jean‐Luc Moudenc (divers droite) peut‐il conserver le Capitole, malgré les affaires et un bilan en demi‐teinte ?

Quel rôle jouera le RN ? Un maintien au second tour de son candidat, Julien Leonardelli, grèverait les chances de Jean‐Luc Moudenc. Qui le sait bien et a tout tenté pour empêcher ce scénario.

Dimanche 15 mars – 14 h 00

Petit rappel des épisodes précédents :

Encore 6 heures avant la fermeture des bureaux de vote à Toulouse. Deux heures de moins dans le reste des communes de la métropole. En attendant les résultats, on vous propose un petit voyage dans le temps, six ans en arrière. En 2020, le premier tour des élections municipales avait été bouleversé par l’épidémie de Covid‐19. Marqué par une très forte abstention, le scrutin avait vu Jean‐Luc Moudenc arriver en tête avec huit points d’avance sur le candidat d’Archipel citoyen, Antoine Maurice.



Retrouvez les résultats du premier tour des municipales 2020 dans toutes les communes de la métropole de Toulouse :





Au second tour, l’écart s’était resserré. Le maire sortant finissait néanmoins par l’emporter sur Antoine Maurice.





Retrouvez les résultats du second tour des municipales 2020 dans toutes les communes de la métropole de Toulouse :





Dimanche 15 mars – 12 h 20

La participation à midi

À midi, le taux de participation à ce premier tour des élections municipales est de 19,62 % en Haute‐Garonne, annonce la préfecture. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid 19, il s’élevait à 16,29 % en 2020, à cette même heure.

En France métropolitaine la participation s’élève à 19,37 % à midi, selon le ministère de l’intérieur. A midi, elle atteignait 18,38 % en 2020 et 23,16 % en 2014.

Dimanche 15 mars – 11 h 40

Il n’est jamais trop tard pour comparer

Plus que 6 heures avant la fermeture des bureaux de vote à Toulouse. Si vous n’êtes pas encore décidé, il est toujours temps de faire notre quiz / comparateur de programmes. En quelques minutes et une quinzaine de questions, vous découvrirez les propositions des principaux candidats sur les questions de logement, de transport, de sécurité, ou d’adaptation de la ville au changement climatique. Et vous déterminerez lequel de ce projet est le plus proche de vos convictions.





Dimanche 15 mars – 10 h 30

Qui sont les candidat(e)s à Toulouse

Deux heures déjà que les bureaux de vote ont ouvert à Nantes. En attendant que les choses se décantent, pourquoi ne pas jeter un oeil sur les portraits des principaux candidats en lice ?

Divers Droite (Ex‐Les Républicains)

Maire depuis 2014, Jean‐Luc Moudenc mène une liste allant du centre droit à la droite. Après avoir quitté le parti Les Républicains, il se présente sans étiquette pour un troisième mandat consécutif.

Lire aussi :

Parti socialiste, soutenu par Les Ecologistes et Archipel citoyen

Longtemps cantonné aux seconds rôles au sein du Parti socialiste de Haute‐Garonne, François Briançon, 60 ans, mène la liste La Gauche Unie aux élections municipales de Toulouse. Homme d’appareil à la loyauté sans faille, il rêve de déloger Jean‐Luc Moudenc du Capitole et de rendre la mairie aux socialistes. Une victoire qui devra sans doute passer par un rapprochement avec l’autre François de cette élection, Piquemal, candidat insoumis, avec qui les relations restent tendues.

Lire aussi :

La France insoumise

Connu pour son implication à l’association Droit au logement, François Piquemal a démissionné du conseil municipal de Toulouse lors de son élection comme député insoumis en 2022. Après l’échec d’Archipel Citoyen en 2020, il conduit une liste majoritairement LFI, qui s’appuie également sur des représentants des quartiers populaires.

Lire aussi :

Rassemblement national

Ce fan de Jean‐Marie Le Pen siège dans l’opposition régionale depuis 2015 et au parlement européen depuis 2024. Il compte sur les 30 100 électeurs (16, 5 % des votants) du Rassemblement national aux dernières législatives pour atteindre le second tour et faire entrer l’extrême-droite au Capitole.

Lire aussi :

Qui se présente près de chez vous ?

Retrouvez l’intégralité des listes candidates au premier tour des municipales dans les 24 communes de la Métropole nantaise grâce à notre carte interactive.





Vous n’habitez pas la métropole ?

Toutes les listes candidates en Haute‐Garonne commune par commune grâce à notre carte interactive :





Dimanche 15 mars – 09 h 00

Quel bilan pour Jean‐Luc Moudenc et la municipalité sortante ?

C’est long six ans. Qu’a accompli le maire (divers droite) de Toulouse durant ce laps de temps. Les engagements pris en 2020 ont‐ils été tenus ? En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités Toulouse vous a résumé le mandat qui s’achève en vidéo.

Envie d’en savoir plus ? Allez jeter un œil à Radar 2026, l’outil de suivi de suivi des promesses électorales mis au point par Mediacités (avec l’aide de WeDoData et le soutien du Fonds pour une presse libre). Nous avions scrupuleusement noté tous les engagements pris lors de la campagne de 2020 et nous les avons évalués un par un. Un gros travail riche d’enseignements dont vous découvrirez le résultat ici :

Dimanche 15 mars – 8 h 00

Bonjour à toutes et à tous.

Bienvenue sur ce direct consacré au premier tour des élections municipales 2026. Toute l’équipe de Mediacités est mobilisée pour vous faire vivre au plus près ce moment important pour Toulouse, les communes de la métropole et la démocratie locale.

Comme tous les dimanche d’élection, la journée devrait être plutôt calme et rythmée par la publication des chiffres de la participation électorale à 12h et 17h. Les choses s’accélèreront en soirée, à partir de 18h, une fois les bureaux de vote fermés dans la plupart des communes, 20h dans les plus grandes villes.

Dès leur publication, vous retrouverez tous les résultats dans la métropole et le département, commune par commune, en consultant notre carte interactive en haut de cet article. Réactions, atmosphère dans les QG de campagne, premières discussions en vue du second tour… Les journalistes de Mediacités partageront avec vous toutes les infos glanées sur le terrain.

La campagne au scanner :

En attendant, nous vous proposons de revenir ensemble sur les faits marquants de cette campagne, de lire ou relire les portraits des candidats en lice, de décrypter leurs propositions et les principaux enjeux du scrutin. Cliquez sur l’image ci‐dessous pour consulter toutes nos enquêtes et analyses sur les municipales à Toulouse et sa métropole.

Demandez les programmes !

Si vous n’êtes pas encore passé dans l’isoloir et que vous hésitez encore sur votre vote, il est toujours temps de faire notre quiz / comparateur de programmes. En quelques minutes et une quinzaine de questions, vous découvrirez les propositions des principaux candidats sur les questions de logement, de transport, de sécurité, ou d’adaptation de la ville au changement climatique. Et vous déterminerez lequel de ce projet est le plus proche de vos convictions.

Bilan, enjeux et grands débats en vidéo

Enfin, si vous attendez que les enfants se réveillent, que le poulet cuise ou que débute n’importe quelle autre activité dominicale, n’hésitez pas à aller jeter un œil à Radar 2026, notre série de vidéos consacrées aux grands enjeux de ces municipales 2026. Bilan des municipalités sortantes, rôle des maires et limites de leurs pouvoirs, solutions pour résoudre la crise du logement, place des femmes dans les mairies, questions sur la probité des élus, etc… En une quinzaine d’épisodes réalisés avec MOB, le média de la démocratie, nous vous donnons les clés pour voter en toute connaissance de cause.

Bonne journée,

Plus d’infos à suivre

