Jean‐Luc Moudenc rempilera‐t‐il pour un troisième mandat ? Le maire sortant peut‐il rattraper son retard de 24 000 voix au premier tour sur le score cumulé des deux François, Piquemal et Briançon ? La liste d’union entre insoumis, socialistes et écologistes parviendra‐t‐elle à convaincre les abstentionnistes pour compenser la possible érosion des électeurs de centre gauche et l’éventuel report des voix d’extrême droite sur le maire sortant ? Toulouse deviendra‐t‐elle dimanche la première des dix plus importantes villes françaises à être dirigée par un maire insoumis ?

Voilà les enjeux du second tour de l’élection municipale à Toulouse et le sujet de ce nouvel épisode (un peu spécial) de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

Pour aller plus loin :

Les précédents épisodes de notre série vidéo Radar 2026 :

La page spéciale municipales de Mediacités Toulouse





La page Radar de Mediacités Toulouse : pour tout connaître du bilan de la municipalité sortante