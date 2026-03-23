Qui de Jean‐Luc Moudenc ou François Piquemal remporte l’élection près de chez vous ?

Le maire sortant totalise 92 152 voix au second tour (53,87 % des suffrages exprimés), contre 58 462 au premier. Il devance l’insoumis François Piquemal de près de 13 000 voix et vire en tête dans 160 des 285 bureaux de vote de la commune.

Voici notre carte interactive pour prendre conscience des écarts entre les deux candidats dans chaque recoin de Toulouse, à l’occasion du second tour des municipales 2026.

Il y a six ans, voici à quoi ressemblait la carte électorale le soir du second tour en juin 2020. À l’époque, Jean‐Luc Moudenc avait devancé son adversaire écologiste de la liste Archipel Citoyen de seulement 4 000 voix. On peut noter une consolidation du vote de gauche dans le Grand Mirail et une progression de la droite dans le centre, les Minimes ou encore Ancely, par exemple. La liste n’est pas exhaustive.

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Comme d’habitude, Jean‐Luc Moudenc peut compter sur le soutien des quartiers aisés de la Côte Pavée, des Carmes, du Busca, de Saint‐Simon et de Lardenne à l’est, au centre‐ville et à l’ouest. Au total, il rassemble plus de deux électeurs sur trois dans une quarantaine de bureaux de vote.

Inversement, François Piquemal ne creuse l’écart à ce niveau (en pourcentage de votes exprimés) que dans une dizaine de bureaux concentrés dans les quartiers populaires du sud de la commune. Des zones, où les électeurs se mobilisent moins qu’ailleurs, malgré une hausse de la participation.

Ainsi, la plus faible participation se situe école Didier Daurat, dans le bureau de vote 102, o …