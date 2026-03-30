À Toulouse, François Piquemal conteste l’élection sur fond de soupçons d’ingérences étrangères

Au lendemain du conseil municipal d’installation de Jean‐Luc Moudenc dans son troisième mandat, son opposant principal François Piquemal demande l’annulation du scrutin. L’insoumis dénonce les ingérences numériques étrangères visant sa candidature, notamment la veille du second tour.

Avant le premier tour, le candidat avait subi une campagne de dénigrement via des faux sites et des faux comptes sur les réseaux sociaux. Selon les révélations du journal, Le Monde, les mêmes faux comptes avaient diffusé sur le réseau social X des messages d’Elnet, un lobby pro‐israélien installé en Europe. Ses données personnelles ayant également été rendues publiques sur Internet, François Piquemal avait porté plainte contre X. Il devait également également après avoir reçu un faire‐part de décès lui souhaitant une mort violente, avant le premier tour.

Les hostilités ont continué pendant l’entre-deux-tours. Le candidat et ses colistiers ont été menacés de mort verbalement lors de la cérémonie annuelle à la mémoire des victimes des attentats islamistes de 2012, le 19 mars.

Et la veille du second tour, après la fin officielle de la campagne électorale, François Piquemal a été la cible de publicités illégales, relayées sur plusieurs sites internet (La Dépêche du Midi, Vinted, Candy Crush…), le 21 mars. Entre autres, les contenus faisaient référence aux prétendus liens entre LFI et la mouvance islamiste. La cellule de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) a été alertée et une plainte a été déposée par La Dépêche du Midi.

« Pour la première fois à une telle échelle, les élections municipales en France ont été marquées par des ingérences numériques étrangères, documentées par le nouvellement créé Réseau de Coordination et de Protection des Elections (RCPE) », indique le communiqué des avocats de François Piquemal, diffusé le 28 mars.

Pour ses avocats, Marion Ogier, Clara Gandin, Lionel Crusoé et Xavier Sauvignet, l’ensemble de ces « actions malveillantes » en ligne sont « de nature à porter atteinte aux intérêts …