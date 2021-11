Professeur de pharmacie à l’université de Lille et directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille (IPL), Benoit Deprez ne recherche habituellement pas la lumière des projecteurs. Mais depuis qu’il pilote – et défend inlassablement – le projet d’essai clinique sur l’efficacité du clofoctol contre le Covid-19, les feux médiatiques se sont braqués sur lui.



Derrière ses grandes lunettes à monture noire et son look noir et blanc très sobre, baskets comprises, cet homme qui ne dit pas son âge – à peine la cinquantaine – nourrit une ténacité qui a résisté aux nombreux contretemps qui ont retardé le lancement de cet essai. « C’est une qualité que je me suis découvert à ce niveau-là. Rétrospectivement, on se dit qu’il en fallait, quand-même ! »

Tout avait bien commencé. Très tôt, fin mars 2020, son équipe démontre in-vitro l’efficacité du clofoctol contre le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid, dont il empêche la réplication. Une découverte porteuse d’espoir car il s’agit d’un antibiotique existant, commercialisé pendant des années et jusqu’en 2005 sous forme de suppositoires contre les affections respiratoires. Il offre donc la perspective de disposer d’un médicament à faible coût. Après une confirmation sur la souris, il reste toutefois à démontrer l’efficacité du clofoctol sur des patients. Mais Benoit Deprez ne reçoit l’accord pour sa demande d’essai clinique… qu’à la mi-juin 2021 !

#COVID19 ✅L’@ansm vient de délivrer les autorisations nécessaires pour démarrer l’essai clinique THERAPIDE dans la région @hautsdefrance. 👉https://t.co/Zw3QOwcxli pic.twitter.com/X8k9rXLniF — Institut Pasteur de Lille (@PasteurLille) June 12, 2021

Le projet a été freiné par une série de difficultés administratives, incompréhensibles dans un contexte d’état d’urgence sanitaire. La conséquence ? En juin 2021, le nombre de malades du Covid est tombé à un niveau très bas dans les Hauts-de-France, la région où l’essai clinique était censé se dérouler. Trop tard, en fait… En deux mois, seuls six malades ont pu être « recrutés » quand l’essai nécessite d’en inclure 700.

📣 Vous êtes médecin généraliste dans la métropole Lilloise ? Devenez investigateur dans l’essai clinique THERAPIDE de @PasteurLille qui teste l’efficacité du clofoctol dans la #COVID19. Plus d’infos 👉 https://t.co/gXlCsLsaNz

Candidater 👉 medecin.therapide@pasteur-lille.fr pic.twitter.com/1DNAVI4nRr — Institut Pasteur de Lille (@PasteurLille) July 8, 2021

Benoit Deprez et son équipe décident donc en septembre dernier de délocaliser l’essai clinique aux Antilles, où les contaminations sont plus élevées. Le test commence finalement fin octobre, alors même que le gouvernement français commande au laboratoire américain Merck 50 000 doses de son médicament anti-Covid, le monulpiravir, développé par une biotech de Miami. Il en faut beaucoup plus pour décourager le scientifique lillois, depuis toujours passionné par la recherche au service de la santé humaine.

Chimie amusante

« Enfant, je traînais dans la pharmacie de mon père, une pharmacie à l’ancienne située à Saint-Omer », raconte-t-il. Sur la paillasse du préparatoire de l’officine, il faisait de la chimie et s’amusait au milieu des trésors de son grenier. La perspective de bidouiller des expériences « un peu étonnantes » le réveillait à six heures du matin le week-end… Pour autant, Benoit Deprez n’a pas encore le projet d’en faire un métier. Avec son bac scientifique et sur les conseils de son prof de maths, il atterrit… en prépa HEC. Mais abandonne au bout d’une semaine, déçu car « il n’y avait plus de science expérimentale ».

Une visite à la faculté de pharmacie de l’université de Lille le convainc d’y entrer. « J’étais vraiment dans mon élément, se rappelle Benoit Deprez. C’était une période dorée ! » Il opte pour la voie de la recherche et un chercheur réputé de l’Institut Pasteur de Lille l’accueille en stage en cinquième année. « Pour moi, c’était entrer dans le Saint des saints », se rappelle-t-il.

Il n’a jamais oublié la bienveillance dont il a alors bénéficié. « Elle n’a pas beaucoup coûté à ceux qui en ont fait preuve avec moi mais cela m’a beaucoup aidé ». Elle est devenue l’une de ses valeurs cardinales, affirme-t-il, tout comme le fait « d’agir conformément à ce qu’on est », comme une recherche constante d’intégrité. « Être aligné, reformule-t-il, c’est une obsession ». Autant que la recherche scientifique, manifestement.

Synthèse combinatoire

« J’ai passé tout le temps que je pouvais dans un labo de recherche », reconnaît Benoit Deprez. Recruté par l’Institut Pasteur de Lille (IPL) à la fin des années 1990, il y travaille sept ans comme thésard sur la synthèse combinatoire. Cette stratégie de recherche permet de tester l’efficacité de plusieurs molécules à la fois et donc de trouver des médicaments beaucoup plus rapidement. Sa mise au point a conduit à la création d’un gros laboratoire qui visait à tester un million de molécules. Un projet énorme et « super excitant ».

Cette aventure scientifique se double d’aventures tout court, comme ces voyages en Russie et en Ouzbékistan, « au lendemain de l’hécatombe post Perestroïka », pour acheter des produits chimiques rares vendus par des chimistes sans salaire abandonnés par l’État. Les activités de synthèse parallèle ayant été intégrées à une société de service pour l’industrie pharmaceutique, la Cerep, il en devient le directeur de la chimie. Mais quand l’entreprise déménage en Ile-de-France, ce Nordiste préfère aller travailler pour une startup biotechnologique flamande, Devgen, de 1999 à 2003.

A quelques kilomètres de Lille, mais derrière une frontière culturelle et linguistique bien réelle, il découvre en Flandre une sorte de Californie européenne avec des gens « dynamiques, brillants, ouverts », se rappelle-t-il. Mais le projet de l’entreprise n’est pas assez orienté à son goût vers la santé humaine. Il la quitte au bout de quatre ans.

A Lille, un poste de directeur de laboratoire académique à la faculté de pharmacie vient de se libérer. Le directeur de l’IPL d’alors, le Professeur Philippe Amouyel, lui « offre » des locaux pour poursuivre ses travaux sur les médicaments anti-infectieux. Benoit Deprez est toujours le responsable de cette unité « Médicaments et molécules pour agir sur les systèmes vivants », intégrée à l’Inserm.

Retour à l’Institut Pasteur

Parce qu’on « demande de plus en plus aux scientifiques d’être managers », il suit et obtient un MBA en 2013. La même année, il co-fonde une start-up avec Terence Beghyn, le premier thésard qu’il a accompagné. Cette société, Apteeus, est spécialisée dans le repositionnement de médicaments pour le traitement des maladies rares. Lesquelles concernent 30 millions de personnes dans le monde. « On avait l’idée, peut-être utopique, de résoudre ce problème par une recherche très personnalisée », explique le chercheur. Cinq enfants ont déjà pu bénéficier d’un tel traitement individualisé.

Avec le Covid-19, début 2020, « on s’est retrouvés face à un questionnement proche de celui posé par ces maladies rares : il n’y avait pas de médicament et il fallait aller vite », raconte Benoit Deprez, devenu directeur scientifique de l’IPL un an plus tôt. Une fois passé le moment de la sidération, en mars 2020, une « task force » se constitue. Elle associe son laboratoire de conception de médicaments, Apteeus, le laboratoire (IPL) du virologue Jean Dubuisson, des équipes de l’Inserm, du CNRS et de l’université de Lille. Leur projet est baptisé Thérapide.

Pendant le premier confinement, « on était les seuls sur le campus de l’institut Pasteur. C’était très spécial, on se serait crus sur la lune, se rappelle-t-il. On organisait quand-même nos réunions sur Zoom pour ne pas prendre le risque qu’un membre de l’équipe tombe malade. En tout cas, l’effet Covid a été incroyable : il nous a fallu seulement dix jours pour apprendre à nous connaître » et mettre en place une organisation commune.

« Eurêka ! »

Quelque 2 000 molécules sont testées in vitro. Et bingo ! Le clofoctol sort du lot. On imagine les chercheurs sauter de joie en criant « Eurêka ! ». La réalité est moins spectaculaire. « On est quelquefois excité mais, en fait, c’est très graduel », témoigne Benoit Deprez. Les mois qui suivent ne sont d’ailleurs pas un long fleuve tranquille. Les hauts et les bas se succèdent. La molécule montre certes son efficacité chez la souris. Et le projet Thérapide obtient le soutien financier de la start-up de vente de vêtements d’occasion Vinted (300 000 euros) puis du géant du luxe LVMH (5 millions d’euros). Mais il se heurte ensuite à des difficultés inattendues.

🧫Grâce aux dons collectés, la chimiothèque du Centre de Découverte des Médicaments se compose aujourd’hui de 200 000 molécules et composés. Cette collection a permis d’identifier un candidat-médicament capable d’inhiber la réplication du #SARSCoV2.

👉https://t.co/0jURV25k8M pic.twitter.com/QDnuQ6fKGV — Institut Pasteur de Lille (@PasteurLille) May 28, 2021

La quête du label « Priorité nationale de recherche », censé accélérer la procédure menant aux essais cliniques, est semée d’embûches. Demandé en janvier, refusé en février puis re-demandé, le label n’a été délivré que le 7 avril 2021. La procédure d’autorisation de l’essai clinique lui-même fait surgir d’autres obstacles avant d’aboutir à un feu vert à la mi-juin. Certaines conditions posées par les autorités sanitaires, par exemple, ne tenaient pas compte du fait que le médicament n’était pas nouveau et avait déjà été autorisé…

Malgré ces nombreux aléas, et contre toute attente, Benoit Deprez se veut positif. Il y voit le signe que le système censé accélérer la recherche de traitements et de vaccins contre le Covid n’était pas encore rodé. Et évoque le contrecoup négatif de la polémique autour du repositionnement d’un autre médicament, la chloroquine, défendu par Didier Raoult.

Durant cette période, il oscille « entre l’impatience et la résignation, le trépignement et le découragement. Mais on ne voulait pas abandonner car on avait des données solides et un rapport bénéfices-risques favorable ». Sa persévérance ne flanche pas. Face à l’impossibilité de mener le test dans la région Hauts-de-France, il consacre désormais toute son énergie à le poursuivre aux Antilles. Un premier patient a été recruté la première semaine en Martinique.

Chimie photographique

Sur le projet Thérapide, « je serai allé jusqu’au bout de ce qu’il était raisonnable de faire », affirme-t-il. Sa ténacité a-t-elle un prix, sur un plan personnel, notamment ? « Probablement, admet-il, mais je ne l’ai pas encore mesuré. » Il a certes mis entre parenthèses certains projets, comme son apprentissage du vol à voile – l’épidémie y a contribué. Mais il continue de faire du vélo et de se ressourcer en pratiquant la photographie. Il s’y adonne en chimiste, puisqu’il « sensibilise » lui-même son papier avec des sels de platine et de palladium et réalise ses propres tirages. « A chaque fois, c’est une merveille », commente celui qui est aussi associé d’une galerie d’art lilloise.

Dans son laboratoire lillois, il se consacre de nouveau à ses autres projets de recherche. Car une chose ne change pas : Benoit Deprez continue de savourer le « conatus » spinozien. C’est-à-dire, « l’énergie qu’on trouve à réaliser ce pour quoi on est fait » et qui s’exprime dans « le plaisir qu’on a à le réaliser », explique-t-il. Un carburant très puissant, visiblement.

