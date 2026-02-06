Arnaud Deslandes, le « bébé Aubry » qui doit s’émanciper de sa maire

Dans la longue lignée des maires socialistes de Lille, il entend être le prochain. Au cœur du pouvoir Aubry pendant deux décennies, d’abord comme conseiller, directeur de cabinet, puis adjoint, cet homme sorti de l’ombre à 43 ans se présente avant tout comme l’héritier de l'ancienne baronne locale pour remporter l’élection. Mais qui est vraiment Arnaud Deslandes ?

« Avec mes 60 colistiers, nous assumons cette histoire [socialiste de Lille], nous assumons cet héritage et nous en sommes fiers ». Le 2 février 2025, Arnaud Deslandes a présenté son programme municipal, dans la pure “ligne Aubry”. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Ils ne sont jamais très loin l’un de l’autre. Ce lundi 2 février 2026, Arnaud Deslandes, maire sortant et candidat à l’élection municipale, se tient sur la scène du Bazaar Saint‐So, où il a réuni ses partisans pour présenter sa liste et son programme pour Lille. Martine Aubry s’est assise dans le premier rang du public, face à l’estrade. « Cette place me convient bien », glisse‐t‐elle devant Mediacités dans un sourire. C’est dans la halle voisine, à quelques centaines de mètres de là, qu’elle a annoncé sa démission presque un an plus tôt, le 6 mars 2025.

Ce matin‐là, la figure socialiste propulse devant la presse l’inconnu qu’elle a désigné pour la remplacer. Assis dans un fauteuil noir, avec sur lui l’éclairage d’un projecteur blanc sur un fond bleu, le bras droit de Martine Aubry se fait alors encore assez discret.

Publié le

Temps de lecture : 16 minutes

Favorite

Par Sheerazad Chekaik-Chaila (avec Matthieu Slisse)

