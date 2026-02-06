Ils ne sont jamais très loin l’un de l’autre. Ce lundi 2 février 2026, Arnaud Deslandes, maire sortant et candidat à l’élection municipale, se tient sur la scène du Bazaar Saint‐So, où il a réuni ses partisans pour présenter sa liste et son programme pour Lille. Martine Aubry s’est assise dans le premier rang du public, face à l’estrade. « Cette place me convient bien », glisse‐t‐elle devant Mediacités dans un sourire. C’est dans la halle voisine, à quelques centaines de mètres de là, qu’elle a annoncé sa démission presque un an plus tôt, le 6 mars 2025.

Ce matin‐là, la figure socialiste propulse devant la presse l’inconnu qu’elle a désigné pour la remplacer. Assis dans un fauteuil noir, avec sur lui l’éclairage d’un projecteur blanc sur un fond bleu, le bras droit de Martine Aubry se fait alors encore assez discret.