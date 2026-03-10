Lahouaria Addouche, la candidate qui doit faire entrer LFI et les quartiers populaires au conseil municipal de Lille

« J’ai grandi parmi les cafards, les souris, l’insalubrité. Aujourd’hui, rien n’a changé », rappelle souvent Lahouaria Addouche, tête de liste LFI à Lille. C’est parce qu’elle dit avoir « vécu dans sa chair, les difficultés des fins de mois, le parcours du combattant pour un logement social », qu’elle a fait sa priorité d’un logement « digne et abordable ». C’est d’ailleurs la première des thématiques d’un copieux programme, résolument social.

La mesure phare ? Créer une brigade municipale du droit au logement « pour mettre les bailleurs et les politiques face à leurs défaillances et à leurs responsabilités », notamment en matière d’insalubrité. Sa mission serait aussi de faire respecter l’encadrement de loyers et le permis de louer, mis en place dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Cette brigade ressemble en fait beaucoup au service d’hygiène et de sécurité de la ville, comme le lui a fait remarquer le maire Arnaud Deslandes dans un débat. Elle promet néanmoins de lui donner des moyens humains plus conséquents.

La démolition de la barre HLM du boulevard de Metz, dans laquelle elle a grandi à Lille Moulins, l’a profondément marquée. « Nous sommes restés la dernière famille dans tout l’immeuble avant de pouvoir être relogés, s’indigne-t-elle encore aujourd’hui. La solution qu’on nous a proposée, c’était Lille‐Sud. » Celle qui se dit aujourd’hui fière d’habiter encore ce quartier populaire demande néanmoins : « Sommes‐nous obligés de mourir dans un quartier populaire lorsque nous y sommes nés ? »

Une candidate qui coche toutes les cases

Ciblant clairement ces secteurs de la ville, LFI laboure le terrain presque en continu depuis la création du mouvement, il y a dix ans. Rien que pour cette campagne, les militants insoumis ont distribué 400 000 tracts à Lille. Lahouaria Addouche et ses équipes comptent principalement sur les voix des jeunes et des habitants des quartiers pour passer le premier tour.

« On a un super accueil, que ce soit à Lille‐Sud, Moulins, Bois‐Blanc ou Wazemmes, assure Aurélien Le Coq, député de la 1ère circonscription du Nord et co‐directeur de campagne de Lahouaria Addouche. Il y a un sursaut des gens et cela va se concrétiser dans les urnes. »

Pour Lahouaria Addouche, le « ras‐le‐bol est général. Les Lilloises et Lillois n’en peuvent plus de la politique des notables. Dans dix jours, Lille tournera la page des socialistes », assure‐t‐elle. Mais ce discours et la candidate peuvent‐ils convaincre dans les quartiers plus huppés ? Son nom et son parcours politique ne sont en effet pas les plus connus de la galaxie locale LFI. Au point que sa nomination, officialisée en septembre, a pu surprendre à l’extérieur.

A 43 ans, cette maman de quatre enfants de 8 à 15 ans, qu’elle élève avec son mari …