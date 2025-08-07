Affaire Aboubacar Fofana : la justice avance à reculons

[Ils ou elles ont fait l’actu 3/4]. La mort de cet automobiliste de 22 ans dans le quartier du Breil en juillet 2018, atteint par un tir policier dans la carotide, avait suscité à l’époque des émeutes dans tous les quartiers de Nantes. Mais sept ans après, l’affaire n’est toujours pas jugée.

Fresque peinte en 2018 sous un pont à Nantes après la mort d'Aboubacar Fofana. Photo : Thibault Dumas / Mediacités
C’est un bien triste anniversaire, passé sous les radars médiatiques. Il y a sept ans, le 3 juillet 2018, peu après 20h, Aboubacar Fofana meurt dans l’habitacle de son Nissan Juke de location, dans le quartier du Breil à Nantes, après avoir reçu une balle policière en pleine gorge. Mediacités a échangé avec l’avocat d’une partie de la famille Fofana alors qu’un procès pourrait (enfin) lieu en janvier 2026.

Mais d’abord revenons sur les faits. Ce soir de juillet 2018, le jeune homme de 22 ans, originaire de la région parisienne, est contrôlé par six CRS en patrouille. « Défavorablement connu des services de police », Aboubacar Fofana leur fournit une fausse identité. Selon le cousin qui l’héberge alors à Nantes, il « se savait recherché » depuis qu’une juge d’instruction de Créteil avait émis à son encontre un mandat d’arrêt pour sa présumée implication dans une « association de malfaiteurs ».

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Guillaume Frouin (PressPepper)