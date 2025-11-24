Jean‐Marie Le Pen lui a donné la foi. Une ferveur qui jamais n’a vacillé et guide les pas de Julien Leonardelli depuis l’adolescence. Probable candidat à la mairie de Toulouse qu’il ne raflera pas, mais où il compte imposer la voix de l’extrême droite au sein de l’opposition, le patron du RN haut‐garonnais est entré en radicalité comme d’autres dans les ordres. Du parti à la flamme, l’Ariégeois de 38 ans, a entendu l’appel tout jeune. Et y a cédé sans résistance. « C’était mon chemin », poétise celui qui, depuis juin 2024, officie comme eurodéputé au sein du groupe Patriotes pour l’Europe.

« En avril 2002, rembobine‐t‐il, j’étais collégien à Lavelanet et j’ai vu tous mes profs en larmes au motif que Jean‐Marie Le Pen s’était hissé au second tour de la présidentielle. À les écouter, le fascisme était à nos portes. Cette pensée unique sur fond d’« À bas le Front national » m’a horripilé : si Le Pen pointait au second tour, c’était bien parce que des électeurs l’y avaient porté ! ».

Par réaction, ce fils d’artisans boulangers plonge dans la bio du fondateur du Front national et là, bingo, révélation ! Le môme « aux racines italiennes, roumaines et polonaises, dont les aïeuls ont su s’assimiler » valide tout, sans faire de détail, même de l’Histoire ! « L’attachement à l’identité nationale, le patriotisme, la défense des petits commerçants qui …