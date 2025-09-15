LFI ajuste sa proposition pour une union de la gauche aux municipales à Toulouse

« Une fusion sera nécessaire au second tour. On verra qui est devant ». Si les insoumis toulousains espèrent, à terme, prendre la tête d’une alternative de gauche, en ce début de campagne municipale, ils peinent encore à rallier.

« Notre objectif est vraiment de changer la ville pour survivre au réchauffement climatique, une question quasiment jamais abordée en conseil municipal par la majorité de Jean‐Luc Moudenc », résume Agathe Roby, après avoir dépeint « une ambiance fin de règne à l’échelle nationale et locale », en réaction à la nomination d’un nouveau Premier ministre et au spectre d’une dissolution de l’Assemblée nationale. .

En binôme avec François Piquemal, la candidate LFI martèle le 15 septembre « la perspective d’avoir l’alliance la plus large possible » dès le premier tour. En signe de cette volonté, l’élue d’opposition est venue en compagnie de deux représentants de la société civile, l’astrophysicien Olivier Berné et la boxeuse professionnelle et éducatrice sportive aux Pradettes Anissa Benyoub.

« Nous avons pris acte que le PS ne voulait pas de nous, mais nous sommes encore en attente de la réponse d’EELV et d’Archipel, à qui nous avons fait la proposition d’une gouvernance partagée, la ville pour nous et la pr …