Municipales 2026 : le chant du cygne de l’union des gauches toulousaines

« À gauche toutes ! » Et toutes pour l’union de la gauche. Mardi 16 septembre, sur le pont Saint‐Pierre, 69 femmes et de nombreuses sympathisantes voulaient encore croire à l’union des gauches dès le premier tour des municipales à Toulouse.

Pour ces militantes associatives et encartées, cette condition est primordiale pour sortir la ville Rose de « l’immobilisme conservateur « dans laquelle elle est enlisée et la transformer en une cité « juste, féministe, solidaire, écologiste et inclusive ». Force est de constater, que les artisanes de cette démarche ont presque réussi leur pari. De GénérationS au NPA, en passant par les Écologistes et LFI, plusieurs représentantes de ces partis ont marché de Saint‐Cyprien au quai de la Daurade à l’occasion de la manifestation.

Manquaient tout de même des socialistes et des communistes, qui n’ont pas souhaité répondre à l’appel. Leur présence – même symbolique – sur la photo n’était pas « en cohérence avec leur positionnement », compte tenu de leur refus de figurer sur une liste avec les insoumis dès le premier tour.

Chant du cygne

Malgré tout, pour Linda Terlier, l’un des visages de l’Appel des 69, l’essentiel était ailleurs. « Cela a été une belle marche. Émouvante. Pleine de sororité. On a montré que l’union la plus large était possible », sourit‐elle. Dans le cortège, les mines étaient plus sceptiques. Et si tout le monde était d’accord sur l’union …