Créer 20 stations V’Lille supplémentaires (hors redéploiement

Des stations V’Lille supplémentaires

Pari tenu pour Damien Castelain, qui s’était engagé à tripler les moyens alloués au vélo lors de son mandat. Lors du conseil métropolitain du 28 juin, les élus ont approuvé le budget de 100 millions d’euros dédiés aux aménagements cyclables d’ici à 2026.Dans le détail, 75 millions seront dédiés aux structures cyclables sur la voirie. Le reste, dans le développement de véloroutes et voies vertes . L’objectif de la Métropole européenne de Lille (MEL) est d’atteindre une part modale de 6 à 8% d’ici la fin du mandat, soit environ quatre fois plus qu’aujourd’hui.Pour y parvenir, les élus prévoient de créer 10 à 15 liaisons entre les communes du territoire, complétées par un réseau secondaire. Trente-huit nouvelles stations V’Lille feront aussi leur apparition (dont 8 redéployées), et des places de stationnement supplémentaires vont être installées dans les gares. Prochaine étape : décembre 2021, pour connaître la cartographie complète du schéma.« Nous sommes à l’heure du Tour de France et je sais qu’il y a, dans cette salle, quelques amateurs de la grande boucle, s’est amusé Sébastien Leprêtre, vice-président de la métropole en charge de la mobilité et porteur du projet. Ce soir, nous passons une étape clé. »

