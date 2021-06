Etendre les consignes de tri des plastiques

17 millions d’euros pour Lille-Loos

Nouvelle étape pour lutter contre le gaspillage. Pour réussir à étendre le tri à tous les plastiques d’ici la fin 2022, comme le prévoit la loi anti-gaspillage , la Métropole européenne de Lille (MEL) doit moderniser ses deux centres de tri, à Halluin et à Lille-Loos.À l’heure actuelle, ces derniers ne sont pas en mesure de trier séparément les déchets d’emballages en plastique autres que les bouteilles et les flacons. C’est pourtant indispensable pour être dans les clous, et séparer les barquettes, films et autres pots de yaourts du reste des déchets ménagers.C’est pourquoi les élus de la Métropole ont voté, à l’occasion du conseil du 28 juin, le lancement d’un appel d’offres d’un montant prévisionnel de plus de 17 millions d’euros afin de moderniser le centre de tri de Lille-Loos pour « une période transitoire ». Celui d’Halluin suivra, même si le calendrier n’a pas encore été précisé.Il ne reste plus beaucoup de temps à la MEL pour se mettre en règle. Les études et travaux sur le premier site devraient durer un an « à compter du premier trimestre 2022 », selon la Métropole. Quand débuteront-ils pour le second centre de tri ?

