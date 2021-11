Une difficile représentativité ?

La troisième édition du budget participatif à Lille et ses communes associées Lomme et Hellemmes a été lancée mardi 2 novembre. Si, comme pour les deux éditions précédentes, les citoyens lillois sont appelés à proposer des « projets d’intérêt général » sur le site participez.lille.fr , ce troisième volet intègre une grande nouveauté. Sur l’enveloppe totale de 2 millions d’euros prévue, 500 000 euros seront réservés aux idées des enfants de 9 ans et plus. Les élus ont aussi prévu de créer un jury de « citoyens juniors » indépendant, composé de douze membres du conseil municipal des enfants et de douze enfants tirés au sort.Avec cette réforme, Martine Aubry tient ainsi deux des 217 promesses que nous avons répertoriées sur notre application Radar : la première prévoyait d’augmenter le montant du budget participatif à 2 millions d’euros (contre 1,5 million en 2018 et 2019), la seconde visait à inclure la participation des plus jeunes.Reste à savoir s’ils se prendront au jeu. Interviewée par Mediacités en décembre 2020, Claudia Chwalisz, analyste politique pour l’OCDE, s’interrogeait sur la représentativité des projets de participation citoyenne impulsés par les mairies : « Même s’ils s’adressent officiellement au plus grand nombre, la plupart de ces dispositifs ont été captés, dans les faits, par des hommes âgés, blancs, diplômés et aisés. »En 2018 et 2019, près de 850 idées avaient été déposées et 438 soumises aux votes. Les citoyens de tout âges ont jusqu’au 31 décembre pour soumettre leurs idées sur la plateforme de participation citoyenne lilloise.