Jusqu’ici, le Rassemblement national avait pris ses distances. Consigne avait notamment été passée par Jordan Bardella de ne pas assister à la marche blanche organisée le 21 février à Lyon en hommage au militant identitaire Quentin Deranque. Parmi les motifs invoqués pour convaincre les cadres du parti lepéniste de ne pas défiler dans les rues, le souci de « ne pas côtoyer l’ultra-droite », organisatrice de l’événement comme l’a révélé Mediapart.

Ce vendredi 6 mars, dans la cave des Célestines – salle aux voûtes de brique rouge dans le Vieux‐Lille, Sébastien Chenu, figure locale et nationale du parti, vice‐président du Palais Bourbon, était aux côtés du candidat RN à l’élection municipale de Lille, Matthieu Valet, pour son unique meeting de campagne. Il semble avoir abandonné toute prudence à cette occasion. Nous retranscrivons ici, in extenso, l’envolée par laquelle il a choisi de débuter son intervention.

« [Comment] commencer une réunion publique comme celle de ce soir sans penser aussi à ceux qui payent le plus cher – c’est à dire avec leur vie – le prix de l’engagement politique : c’est d’avoir une pensée pour Quentin. J’ai vu beaucoup de jeunes gens dans la salle qui, en étant ici ce soir, finalement s’engagent pour leurs idées. Et parce qu’il était des nôtres …