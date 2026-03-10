« Il était des nôtres, il était de notre tribu » : À Lille, le troublant hommage de Sébastien Chenu à Quentin Deranque

L’unique meeting de campagne de Matthieu Valet, tête de liste du RN à Lille, a été marquée par la prise de parole débridée du vice-président de l’Assemblée nationale au sujet de la mort du militant identitaire. Second orateur de la soirée, le député européen Fabrice Leggeri a quant à lui affirmé que « les étrangers non-européens » auraient « la culture de régler les affaires au couteau »...

Sébastien Chenu le 6 mars 2026 lors du meeting organisé à Lille en soutien de la candidature de Matthieu Valet. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Jusqu’ici, le Rassemblement national avait pris ses distances. Consigne avait notamment été passée par Jordan Bardella de ne pas assister à la marche blanche organisée le 21 février à Lyon en hommage au militant identitaire Quentin Deranque. Parmi les motifs invoqués pour convaincre les cadres du parti lepéniste de ne pas défiler dans les rues, le souci de « ne pas côtoyer l’ultra-droite », organisatrice de l’événement comme l’a révélé Mediapart.

Ce vendredi 6 mars, dans la cave des Célestines – salle aux voûtes de brique rouge dans le Vieux‐Lille, Sébastien Chenu, figure locale et nationale du parti, vice‐président du Palais Bourbon, était aux côtés du candidat RN à l’élection municipale de Lille, Matthieu Valet, pour son unique meeting de campagne. Il semble avoir abandonné toute prudence à cette occasion. Nous retranscrivons ici, in extenso, l’envolée par laquelle il a choisi de débuter son intervention.

« [Comment] commencer une réunion publique comme celle de ce soir sans penser aussi à ceux qui payent le plus cher – c’est à dire avec leur vie – le prix de l’engagement politique : c’est d’avoir une pensée pour Quentin. J’ai vu beaucoup de jeunes gens dans la salle qui, en étant ici ce soir, finalement s’engagent pour leurs idées. Et parce qu’il était des nôtres …

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Par Matthieu Slisse

