Candidat d’une ville « inclusive et protectrice », Grégory Doucet tente de renverser la vapeur

Les écologistes lyonnais ne semblent pas superstitieux. Ce samedi 17 janvier, Grégory Doucet, distancé dans les sondages par Jean‐Michel Aulas, organisait son premier meeting de campagne au Sucre, alors que, dans le même bâtiment de la Sucrière, se tient une grande exposition « immersive » sur le Titanic… Candidat à un deuxième mandat, le maire sortant a tenté de conjurer le scénario du naufrage grâce à une série de prises de parole tour à tour poignantes, combatives ou survoltées. Ambiance « la croisière se rassure ». Formulée comme telle ou presque par l’adjointe Julie Nublat‐Faure, chargée, sur scène, d’introduire les invités. « J’attends de cette soirée qu’elle nous redonne confiance pour faire gagner Lyon », a‑t‐elle lancé au public en préambule.

Mediacités vous retrace le rassemblement et le