Grand Lyon : en meeting à la piscine du Rhône, Bruno Bernard tente de faire surnager la campagne des écologistes

En 2020, ils avaient plongé dans le grand bain en prenant la tête de la métropole de Lyon, l’une des collectivités locales les plus puissantes de France. Six ans plus tard, le rassemblement des écologistes et de la gauche (hors La France insoumise), emmené par Bruno Bernard, a tenu vendredi 30 janvier son premier grand rassemblement au centre aquatique Tony Bertrand, plus connu sous le nom de « piscine du Rhône ». Mediacités a enfilé son bonnet de bain pour assister à la soirée.

Le bassin

« Mince, la piscine est fermée ? ». Plusieurs habitués venus faire leurs longueurs prennent peur à la vue de la file d’attente qui s’allonge ce vendredi soir. Soulagement : l’accès à la piscine du Rhône reste ouvert (en attendant des travaux d’ampleur cette année, pour régler d’anciennes malfaçons sur le site). Le meeting se tient dans l’espace supérieur du centre nautique dédié à l’événementiel. Avec une vue imprenable sur le Rhône, la Presqu’île de Lyon et la colline de Fourvière en toile de fond.

Dans la salle, un couple de jeunes militants qui tractent pour le mouvement voient dans ce cadre un clin d’œil à plusieurs projets phare des écologistes, comme l’aménagement de la rive droite du fleuve (promis en cas d’éventuel deuxième mandat), le parc des Balmes de Fourvière, voire même l’engagement d’ouvrir deux lieux de baignade, dans la Saône et le Rhône, lors du prochain mandat. D’autres sont plus prosaïques : « Ça fait de belles photos. »

La température de l’eau

L’équipe de Bruno Bernard avait promis un « temps fort » de la campagne pour une cérémonie des vœux en forme de meeting. Pendant un peu moins de deux heures, près de 600 participants tentent de réchauffer l’ambiance frisquette, moins festive que celle du meeting organisé par les équipes de Grégory Doucet dix jours plus tôt.

Dans cette salle ouverte sur l’extérieur au milieu de l’hiver, on peut aussi attribuer la fraîcheur à l’énorme pression mise sur les écologistes par Jean‐Michel Aulas et son alliée de droite Véronique Sarselli. Quelques jours plus tôt, un sondage a donné les listes de « Grand Cœur lyonnais », menées par la maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon, largement en tête du premier tour avec 38 % des intentions de vote, contre 25 % pour celles de Bruno Bernard et 19 % pour celles de l’extrême droite, emmenées par la député RN Tiffany Joncour. Les élus sortants devront sortir leur plus beau crawl dans la dernière ligne droite pour espérer arriver en tête.

Les nageurs

Pour courir ce relais, les têtes de listes des 14 circonscriptions métropolitaines sont alignées en rang d’oignon sur le côté de la scène (seule la député socialiste Sandrine Runel, candidate dans la circonscription Lyon Nord, manque à l’appel). Un savant dosage entre piliers de la majorité actuelle, stars locales, alliés de gauche et nouveaux visages issus de la société civile.

Dans la salle, les poids lourds locaux ont fait le déplacement. Le maire de Lyon Grégory Doucet est venu applaudir « son » président métropolitain. Tout comme le premier édile socialiste de Villeurbanne Cédric van Styvendael ou son homologue communiste de Vénissieux Michèle Picard, tête de liste dans son secteur.

Mais c’est une autre baronne locale, la maire socialiste de Vaulx‐en‐Velin Hélène Geoffroy, qui prendra plus tard la parole sur scène. Un choix moins évident. Elue en 2020 avec le soutien des macronistes, l’ancienne ministre de François Hollande suscite le déchirement des militants écologistes locaux, dont une partie aurait souhaité soutenir le candidat de La France insoumise, le député Abdelkader Lahmar. Dans son discours, Hélène Geoffroy se félicitera de la « promesse républicaine » qu’incarne à ses yeux Bruno Bernard. « Avec lui, vous pouvez être sûrs que ce sont des hommes et des femmes universalistes qui seront au pouvoir », lance‐t‐elle. Sans que l’on sache si la référence s’adresse à Jean‐Michel Aulas – venu assister il y a quinze jours à ses vœux – ou aux militants mélenchonistes.

Il y a ceux qui font la compétition, et il y a les parents qui les accompagnent. C’est le cas de deux autres soutiens venus en spectateurs. L’ancienne ministre socialiste Najat Vallaud‐Belkacem, également présidente du groupe socialiste à la Région, n’a pas pris la parole. Pas plus que David Kimelfeld, l’ex-président de la métropole de Lyon, qui ne se représente pas aux élections métropolitaines mais s’oppose ouvertement à Jean‐Michel Aulas.

L’échauffement sur le plongeoir

Désignée pour mener les listes écologistes dans le centre de Lyon, Kheira Boukralfa distribue les prises de parole. Cette spécialiste des questions de logement venue du monde associatif était l’une des organisatrices de « l’appel des 100 premiers citoyens pour une union progressiste, solidaire et ouverte », sorte de tour de chauffe de la campagne mené l’automne dernier.

Logiquement, trois signataires de ce texte prennent d’abord la parole. Salomé Charpentier, une étudiante, vient dire son ras‐le‐bol des « discours qui visent à fracturer » et qui « ne sauveront jamais personne de la précarité ». Patrick Sourbès, un artisan‐fromager d’Oullins, prend le contrepied des critiques de la droite en assurant que les politiques menés par les écologistes sont favorables à « l’attractivité » des commerces. Enfin Marie Castets, chercheuse à l’Inserm, invite à « prendre soin » dans « un monde qui se polarise et se durcit ».

Après ces quelques brasses, vient l’heure d’une des stars du bassin : la députée écologiste de Lyon Marie‐Charlotte Garin provoque une salve d’applaudissements, signe de la popularité de l’ex-plus jeune députée de France, élue depuis 2022. A l’aise (comme un poisson dans l’eau), la parlementaire développe un discours axé sur la justice sociale et met l’accent sur le logement, identifié comme un thème crucial. L’élue fustige « le vieux monde qui s’agite », prenant l’exemple du refus de l’encadrement des loyers du tandem Aulas‐Sarselli, quand les écologistes se seraient « donné les moyens de protéger les plus vulnérables avec le RSA jeune », estime‐t‐elle. « Au niveau national comme au niveau local, il n’y a pas de doute sur qui se bat pour les puissants et qui se bat pour les gens », assène‐t‐elle.

Marie‐Charlotte Garin termine en défendant le bilan des sortants : « Une fois élus, on a fait ce qu’on avait dit qu’on ferait. Est‐ce que tout a été parfait ? Non. Est‐ce qu’on a fait de notre mieux ? Assurément. »

Même tonalité au moment de la prise de parole d’Hélène Geoffroy, qui assure que le mandat de Bruno Bernard a permis de « réparer des injustices vieilles de décennies », à l’image du tramway T9 à Vaulx‐en‐Velin, dont les travaux ont débuté depuis deux ans. La maire socialiste appelle à bâtir « une métropole comme bouclier ».

Le coup de sifflet du maître‐nageur

C’est bien connu, on ne court pas autour du bassin. Fidèle à lui‐même, Bruno Bernard enchaîne ensuite avec un discours sans effets de manches ni grandes envolées lyriques. L’homme n’est pas un tribun. « Je préfère les chiffres et le rationnel aux promesses impossibles ou aux propositions approximatives. Je préfère le sérieux à l’esbroufe », admet‐il d’ailleurs lui‐même.

Le Villeurbannais devenu « l’inconnu le plus puissant de France », comme l’avait baptisé son opposition en début de mandat, entend « poursuivre et amplifier » l’action entamée lors de son premier bail à la tête de cette collectivité aux compétences uniques en France (elle cumule sur son territoire les prérogatives d’une Métropole et d’un conseil départemental) et forte de plus de 4 milliards d’euros de budget. « C’est une nouvelle étape qui s’appuie sur l’expérience acquise », énonce l’élu, esquissant un mini mea culpa en promettant de tenir compte « de ce qui aurait pu être mieux expliqué ou mieux réalisé ».

Bruno Bernard nage en veillant à rester dans son couloir. Il égrène quelques promesses phares déjà connues : un nouveau tramway sur le plateau Nord, pour relier Caluire‐et‐Cuire et Rillieux‐la‐Pape à Lyon, réaliser le Tramway express de l’Ouest lyonnais (Téol) de la Confluence à Tassin‐la‐Demi‐Lune, étendre le réseau Vélo’v à d’autres communes de la Métropole… Mais aucune annonce fracassante. La stratégie de la petite vague, plutôt que du gros plouf. Une manière de se démarquer des projets « pharaoniques » de ses adversaires, dont le fameux « méga‐tunnel » annoncé par le duo Sarselli‐Aulas.

Les éclaboussures

Certes, Bruno Bernard n’est pas Alain Bernard, mais il est tout de même capable de monter en puissance. Désormais en position d’outsider, le président du Grand Lyon passe une large partie de son discours à taper sur ses adversaires. « Les forces du repli progressent, en promettant des solutions simples à des problèmes complexes, souvent au prix de la solidarité, de la vérité et des droits fondamentaux », tranche‐t‐il. Dans ses mots, Jean‐Michel Aulas et ses alliés de droite deviennent les tenants de « l’hypocrisie » et du « pipeau », adeptes de « discours caricaturaux accompagnés de fake news ».

En réponse à Jean‐Michel Aulas, qui estimait sur RTL que Lyon était « dans une situation de décadence absolue », Bruno Bernard dénonce des « propos ridicules » et « excessifs », et souligne que « les indicateurs économiques sont favorables ». Et de marteler : « Nos adversaires sont prêts à raconter n’importe quoi. Ce n’est pas digne du débat public. » Non sans contre‐attaquer, en lançant à la foule que « le candidat de la droite à la mairie de Lyon (…) ne veut plus accepter la mise à l’abri des enfants dans les écoles de la ville. Quelle honte ! ».

Véronique Sarselli n’est pas épargnée. « Comment peut‐on prétendre vouloir présider la métropole de Lyon, quand on est élu depuis douze ans à la tête d’une commune qui bloque la construction et préfère payer un million d’euros de pénalités en 2026 plutôt que de construire ? », lance Bruno Bernard, suscitant quelques huées dans le public. Le signe d’une campagne d’écologistes désormais en apnée, qui tente de reprendre du souffle en ciblant les faiblesses de ses adversaires.