L’horloge indique 19 heures précises, en ce mercredi soir près du Cardo, tout au nord de Nantes. Sous une pluie drue, des dizaines de spectateurs et militants insoumis attendent sagement en file indienne devant la salle festive Nantes Nord, comme des élèves à l’heure où la sonnerie s’apprête à retentir.

Présenté comme un « événement antiraciste », le meeting a été organisé à une date‐anniversaire : le 4 février, celle de la première abolition de l’esclavage par la France (en 1795). Dans l’après-midi s’est d’ailleurs déroulée une cérémonie commémorative devant le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, organisée par le « Cercle du marronage ».