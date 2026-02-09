En meeting à Nantes, les insoumis entre cours d’histoire et horizon 2027

[#Onrefaitlemeeting] William Aucant et Erika Cadersah, têtes de liste de LFI ont réuni 250 personnes à Nantes Nord pour un « événement antiraciste. » Plus que les municipales, la présidentielle est dans la ligne de mire des insoumis.

William Aucant et Erika Cadersah, numéro un et deux de la liste de LFI, sur scène avec le député Louis Boyard. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

L’horloge indique 19 heures précises, en ce mercredi soir près du Cardo, tout au nord de Nantes. Sous une pluie drue, des dizaines de spectateurs et militants insoumis attendent sagement en file indienne devant la salle festive Nantes Nord, comme des élèves à l’heure où la sonnerie s’apprête à retentir. 

Présenté comme un « événement antiraciste », le meeting a été organisé à une date‐anniversaire : le 4 février, celle de la première abolition de l’esclavage par la France (en 1795). Dans l’après-midi s’est d’ailleurs déroulée une cérémonie commémorative devant le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, organisée par le « Cercle du marronage ». 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Anouck Fily

1 / ?