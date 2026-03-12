À Toulouse, chez les partisans de François Briançon, l’union à reculons 

Union avec François Piquemal ou appel au désistement de LFI, à la sortie du meeting de François Briançon, mercredi 11 mars, les sympathisants de la liste La Gauche Unie sont divisés sur la marche à suivre dans l'entre-deux tours. En toile de fond : la peur d'une triangulaire.

François Briançon, candidat socialiste, lors de son dernier meeting de campagne, le 11 mars, à la Halle aux grains, à Toulouse. / Gauche Unie

« Quand la gauche se rassemble, elle redevient forte », a martelé François Briançon, à la fin de son meeting, mercredi, à la Halle aux grains. Tout au long de la soirée, les invités, d’Olivier Faure à Antoine Maurice, ont célébré la création de la liste de la Gauche unie. 

Mais à quelques jours du premier tour, François Briançon a esquivé le sujet de la fusion avec la liste LFI. En conférence de presse, jeudi 12 mars, il a réaffirmé sa position : « faute de clarification, les conditions d’une union ne sont aujourd’hui pas réunies ». À ses côtés, Carole Delga est plus catégorique : « Il n’y a pas d’union possible avec Jean‐Luc Mélenchon, ni ceux qui cautionnent ses propos […] on ne s’unit pas avec les gens qui jouent avec les ressorts du populisme ». 

La question divise aussi les sympathisants de liste La Gauche Unie, venus nombreux (1 500 selon les organisateurs) pour assister à ce dernier rendez‐vous de campagne. « L’union est capitale », affirme Véronique, 70 ans. Opposés à la ligne delgaïste, la retraitée et son compagnon, Christophe, voteraient sans hésiter pour une liste commune au second tour, le 22 mars. « Il faut des voies de réserve, explique ce dernier, tout en restant lucide sur La France Insoumise (LFI). »

Pour Nina, 39 ans, l’alliance des deux partis de gauche est aussi le scénario le plus réaliste pour que …

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Ludmilla Cremoux

