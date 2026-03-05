A Toulouse, la perspective d’une triangulaire augmente à mesure que l’union de la gauche s’éloigne

L’union de la gauche au second tour est‐elle définitivement enterrée à Toulouse ? Par communiqué (le 2 mars), puis lors d’une conférence de presse (le 3 mars), François Briançon, le candidat socialiste, a répété que les conditions pour qu’elle advienne n’étaient pas réunies à l’heure actuelle. Ouvrant la voie à une triangulaire, voire une quadrangulaire.

Il y a quelques semaines, la perspective d’un rassemblement au second tour était pourtant actée en interne, selon nos informations. Pour autant, la position était impossible à assumer publiquement, afin de ne pas froisser les composantes de la Gauche Unie les plus hostiles à LFI et de ne pas effrayer l’électorat centriste. Un risque réel quand on sait que certains « hommes de gauche » (Lire notre article sur les donateurs de Jean‐Luc Moudenc) ont préféré aider un maire de droite en 2020 pour entraver la victoire de la gauche écologiste et radicale.

Une campagne percutée par l’actualité nationale

La mort d’un militant nationaliste, le 12 février, après une rixe avec des antifascistes à Lyon, a tout fait vaciller. Entre les appels à la démission visant le député LFI Raphaël Arnault en raison de ses liens avec les personnes mises en cause, et