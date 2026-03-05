A Toulouse, la perspective d’une triangulaire augmente à mesure que l’union de la gauche s’éloigne

Les tensions nationales percutent la campagne municipale toulousaine et accentuent les tensions entre deux listes de gauche. Si l'union est toujours possible au soir du premier tour, les négociations s'annoncent difficiles et l'hypothèse d'une triangulaire devient bien réelle.

François Piquemal (LFI) et François Briançon (PS) rejouent localement l'affrontement national, au bénéfice du maire sortant.

L’union de la gauche au second tour est‐elle définitivement enterrée à Toulouse ? Par communiqué (le 2 mars), puis lors d’une conférence de presse (le 3 mars), François Briançon, le candidat socialiste, a répété que les conditions pour qu’elle advienne n’étaient pas réunies à l’heure actuelle. Ouvrant la voie à une triangulaire, voire une quadrangulaire. 

Il y a quelques semaines, la perspective d’un rassemblement au second tour était pourtant actée en interne, selon nos informations. Pour autant, la position était impossible à assumer publiquement, afin de ne pas froisser les composantes de la Gauche Unie les plus hostiles à LFI et de ne pas effrayer l’électorat centriste. Un risque réel quand on sait que certains « hommes de gauche » (Lire notre article sur les donateurs de Jean‐Luc Moudenc) ont préféré aider un maire de droite en 2020 pour entraver la victoire de la gauche écologiste et radicale.
Une campagne percutée par l’actualité nationale
La mort d’un militant nationaliste, le 12 février, après une rixe avec des antifascistes à Lyon, a tout fait vaciller. Entre les appels à la démission visant le député LFI Raphaël Arnault en raison de ses liens avec les personnes mises en cause, et 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

1 / ?