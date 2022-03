Contesté en interne, le directeur de l’Hôpital Joseph Ducuing a été remplacé

La mobilisation d'une bonne partie des personnels, actuels et anciens, et la médiatisation de la situation de crise à l'hôpital aura finalement eu raison de lui : Eric Fallet, le directeur de l'Hôpital Joseph Ducuing (HJD), a été démis de ses fonctions le vendredi 25 février par le conseil d'administration des Amis de la médecine sociale (AMS), la structure associative qui gère cet hôpital situé au cœur de Toulouse. C'est la nouvelle présidente de l'AMS, Claudine Regourd (nommée le 6 janvier dernier) qui l'a annoncé à « tous les salariés de l'HJD » vendredi dans un courriel laconique. Elle y annonce la nomination, le jour même, de Catherine Garcia comme directrice de l'hôpital. Cadre infirmière de formation, celle-ci était jusqu'à présent directrice des soins à Joseph Ducuing. Jointe ce mardi, la nouvelle direction, mobilisée pour « sauver Joseph Ducuing » n'a pas souhaité communiquer sur ce remplacement.

Le départ d'Eric Fallet était attendu. Arrivé à la tête de l'établissement en mars 2018, il était sur la sellette depuis quelques semaines suite à une crise ouverte le 17 décembre dernier par la fermeture du service de médecine interne de l'hôpital. Un service emblématique de cet hôpital privé à but non lucratif (anciennement connu des Toulousains sous le nom de « Varsovie », du nom de la rue où il se trouve), créé en 1944 par des résistants républicains espagnols. Sa fermeture en décembre avait été la conséquence du départ, en septembre, de l’ancien chef de service, Francis Gaches, interniste de 60 ans réputé, licencié pour inaptitude au terme d'un long bras de fer avec la direction. Refusant ce licenciement, trois autres médecins avaient - dans la foulée - quitté le service de 36 lits, entraînant donc sa fermeture. L'épisode de trop d'une séquence de quatre ans marquée par un management brutal, des conflits sociaux durs et une politique d'embauche et de RH très contestée de la direction.

Cette crise violente a été féconde : en l'espace de deux mois, l'HJD vient de renouveler son conseil d'administration et sa direction. Un changement de cap dont les personnels médicaux espèrent qu'il va désormais permettre de se recentrer sur l'essentiel : la réouverture du service et l'embauche de médecins et infirmières pour le faire tourner.