Victor Hugo, Alexandre Desrousseaux, Eugène Pottier… le quartier Saint‐Sauveur, témoin de l’histoire populaire de Lille

Le quartier Saint-Sauveur de Lille concentre, sur quelques rues, une histoire ouvrière et populaire connue mais peu valorisée. Thomas Jodarewski, un Lillois attaché à cette mémoire, a lancé une série de visites guidées alternatives pour ne rien en oublier. Mediacités s’est glissé au milieu de l’un de ses groupes de touristes.

PHOTO ST SAU 1
La rue des Brigittines est un passage encore témoin direct de l'architecture de l'époque. Photo Sheerazad Chekaik-Chaila

« Bienvenue au Nord‐Pas‐de‐Calais Adventure, le meilleur tour opérateur du Nord‐Pas‐de‐Calais ! » Thomas Jodarewski accueille avec un grand sourire ses touristes du jour. Pour la deuxième fois depuis qu’il a imaginé cette balade urbaine dans les rues du quartier Saint‐Sauveur à Lille, il s’apprête à partager avec son groupe de curieux ces « histoires qui existent mais qui ne sont pas racontées par les offices de tourisme ».

Sa visite guidée du « quartier disparu de Saint‐Sauveur » a été lancée fin avril au moment de l’ouverture de la saison Fiesta!, portée par Lille3000, pour proposer une alternative culturelle à la programmation du festival. Le guide a fouillé dans l’histoire pour remonter plusieurs siècles avant la transformation urbaine et paysagère de ce quartier emblématique du centre‐ville, proche de la mairie, qui porte encore quelques traces d’une histoire ouvrière oubliée, pourtant marquée par le passage de personnages célèbres.
Saint‐Sauveur, un quartier marqué par la misère
Le groupe quitte la Place du Vieux Marché aux Chevaux, point de départ du circuit, pour remonter dans ses pas les larges trottoirs de la rue du Molinel, tout juste réaménagée. Thomas Jodarewski s’arrête devant une impasse étroite située entre deux immeubles plutôt rapprochés. Il sort une vieille photo pour nous montrer une rue aujourd’hui rebaptisée : la rue de l’ABC (derrière les Tanneurs), construite sur le tracé d’un ancien rempart, était connue pour être un lieu de prostitution au siècle précédent.

Un peu plus loin, on cligne des yeux devant d’autres clichés en noir et blanc. Les ruelles et les courées pavées bien …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Sheerazad Chekaik-Chaila