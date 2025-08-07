Victor Hugo, Alexandre Desrousseaux, Eugène Pottier… le quartier Saint‐Sauveur, témoin de l’histoire populaire de Lille

« Bienvenue au Nord‐Pas‐de‐Calais Adventure, le meilleur tour opérateur du Nord‐Pas‐de‐Calais ! » Thomas Jodarewski accueille avec un grand sourire ses touristes du jour. Pour la deuxième fois depuis qu’il a imaginé cette balade urbaine dans les rues du quartier Saint‐Sauveur à Lille, il s’apprête à partager avec son groupe de curieux ces « histoires qui existent mais qui ne sont pas racontées par les offices de tourisme ».

Sa visite guidée du « quartier disparu de Saint‐Sauveur » a été lancée fin avril au moment de l’ouverture de la saison Fiesta!, portée par Lille3000, pour proposer une alternative culturelle à la programmation du festival. Le guide a fouillé dans l’histoire pour remonter plusieurs siècles avant la transformation urbaine et paysagère de ce quartier emblématique du centre‐ville, proche de la mairie, qui porte encore quelques traces d’une histoire ouvrière oubliée, pourtant marquée par le passage de personnages célèbres.

Saint‐Sauveur, un quartier marqué par la misère

Le groupe quitte la Place du Vieux Marché aux Chevaux, point de départ du circuit, pour remonter dans ses pas les larges trottoirs de la rue du Molinel, tout juste réaménagée. Thomas Jodarewski s’arrête devant une impasse étroite située entre deux immeubles plutôt rapprochés. Il sort une vieille photo pour nous montrer une rue aujourd’hui rebaptisée : la rue de l’ABC (derrière les Tanneurs), construite sur le tracé d’un ancien rempart, était connue pour être un lieu de prostitution au siècle précédent.

Un peu plus loin, on cligne des yeux devant d’autres clichés en noir et blanc. Les ruelles et les courées pavées bien …