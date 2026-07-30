« Trente ans de retournements de situation, de drames et de souffrance collective » : À Marquette, la délicate renaissance des Grands Moulins de Paris

[Série 3/6 - Friches industrielles : la ruée vers l’or foncier de la MEL] Fierté de Marquette-lez-Lille pendant plus d’un demi-siècle, les Grands Moulins de Paris sont ensuite longtemps restés « une verrue »… avant leur transformation réussie en un ensemble résidentiel. Dans le troisième épisode de cette série, Mediacités retrace une reconversion semée d'embûches, emblématique des défis à relever pour résorber les délaissés urbains qui criblent la métropole.

Fermés à la fin des années 1980, il aura fallu 30 ans pour que les Grands Moulins de Paris, emblème industriel de Marquette-lez-Lille soient réhabilités en logements. Photos : Archives Marquette-lez-Lille ; M.S.

Depuis le chemin de halage des bords de Deûle, c’est une bâtisse impossible à manquer. Un ensemble massif, en briques rouges bien sûr, mais aussi en béton, pour les immenses silos à grains qui font toute la singularité de ce « moulin moderne » construit au lendemain de la Grande guerre.

Pendant un demi‐siècle, le site, d’abord nommé La meunerie lilloise, et rapidement acquis par le puissant groupe Les Grands Moulins de Paris (GMP), comptera parmi les plus importantes minoteries du pays. Difficile de se le figurer aujourd’hui, mais entre les années 1920 et 1980, les péniches multipliaient les trajets sur le canal afin de fournir en blé cet outil industriel qui comptera à son apogée plus de 600 employés.

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Matthieu Slisse

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