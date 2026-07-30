Depuis le chemin de halage des bords de Deûle, c’est une bâtisse impossible à manquer. Un ensemble massif, en briques rouges bien sûr, mais aussi en béton, pour les immenses silos à grains qui font toute la singularité de ce « moulin moderne » construit au lendemain de la Grande guerre.

Pendant un demi‐siècle, le site, d’abord nommé La meunerie lilloise, et rapidement acquis par le puissant groupe Les Grands Moulins de Paris (GMP), comptera parmi les plus importantes minoteries du pays. Difficile de se le figurer aujourd’hui, mais entre les années 1920 et 1980, les péniches multipliaient les trajets sur le canal afin de fournir en blé cet outil industriel qui comptera à son apogée plus de 600 employés.