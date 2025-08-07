Les grands procès de l’année en Loire‐Atlantique

Ces 20 ans dernières années, Nantes aura connu deux faits divers au retentissement national, voire international. D’abord, bien sûr, la disparition toujours non élucidée en avril 2011 de Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect du quintuple meurtre de sa femme et de ses quatre enfants dans leur maison du boulevard Robert‐Schuman.

Il y eu ensuite « L’affaire Troadec », soit le meurtre d’un couple et de leurs deux enfants dans leur pavillon d’Orvault en février 2017, à peine quatre kilomètres plus au nord (sans aucun lien entre les deux affaires cependant). Hubert Caouissin, ex‐beau frère, qui a avoué les homicides pour une lunaire histoire d’héritage, a été condamné le 7 juillet 2021 à 30 ans de réclusion criminelle par les assises de Loire‐Atlantique, à Nantes.