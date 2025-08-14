Les oasis de biodiversité à Nantes et aux alentours

[En cartes 4/4]. Oublions la chaleur estivale, les travaux, les embouteillages et une ville qui a connu 25 ans de métropolisation accélérée. Explorons six oasis de biodiversité préservés, leur faune et leur flore, à Nantes ou aux alentours.

Biodiversite
Du marais Audubon à la Roche-Ballue, à Bouguenais. Montage : Thibault Dumas / Mediacites

Nantes a longtemps été surnommée « la Venise de l’Ouest ». Un sobriquet qui paraît aujourd’hui un tantinet usurpé alors que les comblements de l’Erdre et d’un bras de Loire, jusqu’au mitan du 20e siècle, les bombardements de 1943 et le développement de l’après-guerre et surtout la métropolisation du quart de siècle écoulé ont fait leurs basses œuvres.

Pourtant, la sixième ville de France abrite aujourd’hui 118 parcs et jardins et vit encore au rythme des marées et des vents océaniques. « Nantes est un très bel exemple des aménités naturelles de la ville. Ce site exceptionnel, étoile hydrographique entre la Loire, les rivières de l’Erdre et de la Sèvre, à proximité de la mer, souligne Thierry Guidet, co‐fondateur de la revue de réflexion Place Publique. Ça n’est pas contradictoire avec ce développement démographique et urbanistique nantais. C’est un atout pour Nantes, car on s’y installe avant tout pour le plaisir qu’on a et qu’on aura à y vivre ». 

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger