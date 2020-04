Rendez‐vous est pris au pied des composteurs. Malgré le besoin de se raconter les dernières nouvelles et son expérience du confinement, une quinzaine d’habitantes du Clos Toreau veille à bien respecter les distances de sécurité sanitaire. Un bon mètre, au moins entre chacune, elles guettent Nicolas, producteur de légumes des Sorinières, au sud de Nantes, qui vient leur apporter le panier de légumes commandé il y a trois jours. Cette relation directe du producteur au consommateur n’est pas née au temps du Covid‐19. Depuis plusieurs années, à l’initiative de l’association des centres socio‐culturels de Nantes (ACCOORD), cet agriculteur livre ses produits tous les quinze jours à la maison de quartier. Une aubaine pour bénéficier de légumes frais à moindre coût. Mais depuis le confinement, finis les marchés et les allées et venues dans la maison de quartier.

Pas de quoi décourager Anne Gruand. Dès les premiers jours, alors que tout bat un peu de l’aile, cette militante associative de longue date, habitante du quartier (et candidate à l’élection municipale sur la liste EELV de Julie Laernoes) prend la décision d’organiser elle‐même la distribution. « Je comprends qu’une institution comme l’ACCOORD ne puisse pas aller à l’encontre des règles fixées par le gouvernement. Mais en tant qu’habitante, j’estimais pouvoir prendre le relais, tout en respectant les consignes de prévention », raconte‐t‐elle. Un appel téléphonique au producteur plus tard, là voilà donc qui prend les choses en main. A l’aide d’un ordinateur et d’une simple imprimante, elle sort des bons de commande, les affiche dans les halls d’immeuble ou les envoie par mail à ses connaissances du quartier.

Oser se prendre en main

Portée par les valeurs de l’éducation populaire, Anne Gruand ne manque pas de proposer aux autres habitants de prendre le relais. « C’est important de former des référents dans chaque immeuble, et pas uniquement pour cette distribution de légumes. Pour moi l’enjeu, c’est la prise en main de chaque personne ! » assène‐t‐elle.

Passée les premiers tâtonnements, la vente hebdomadaire est désormais en place. Tout est pris en charge en amont par les habitants. Une seule commande est envoyée au producteur trois jours avant la livraison et les chèques de règlement sont déposés dans des boîtes aux lettres identifiées par immeuble. Le producteur n’a plus qu’à déposer les colis au centre du quartier, près des composteurs, un soir de la semaine, et il repart aussi sec avec ses paiements. Ça ne manque jamais : à chaque livraison, des habitants non informés demandent par la fenêtre le moyen de participer eux‐aussi. Ainsi ceux qui ne se sentaient pas légitimes à agir dans le quartier commencent‐ils à prendre les choses en main de façon autonome… Des fruits du confinement qui ne sont pas pour déplaire à Anne Gruand.

Autre quartier, autre initiative. Nous voici cette fois au Breil, avec Nathalie (prénom d’emprunt), 54 ans et en recherche d’emploi. Seule avec ses trois enfants, cette ancienne journaliste vit depuis deux ans et demi dans un HLM du quartier. A peine le confinement décrété, elle voit alors son lieu de vie « se vider » des services publics, tandis que germe la sensation d’être abandonnée. « Dans le quartier, nous nous sommes sentis soudainement délaissés à partir du 16 mars, au lendemain du premier tour des élections municipales. La semaine d’avant, les élus et les militants se bousculaient pour nous rencontrer. Et du jour au lendemain, ils ont disparu. Personne pour venir nous informer de la situation » déplore‐t‐elle.

« On n’arrête pas une aide nécessaire lorsque les plus démunis en ont le plus besoin ! »

Pire, les services aux personnes disparaissent sans plus d’information. « L’accueil local de Nantes Métropole Habitat a fermé et son numéro d’astreinte d’urgence n’était pas joignable. Le café associatif « Le p’tit bonheur », financé par la mairie, a lui aussi fermé ses portes dès le 16 mars, avant l’annonce du confinement, sans explication alors qu’il proposait habituellement de l’aide alimentaire. On n’arrête pas une aide nécessaire lorsque les plus démunis en ont le plus besoin ! » s’énerve Nathalie. On peut l’entendre. Mais l’urgence et les difficultés à organiser la continuité de la vie municipale sous confinement peuvent expliquer ces premiers temps difficiles. D’ailleurs, depuis, certains services ont repris. Pas l’aide alimentaire du « P’tit bonheur »…“

Pour autant, cette femme de combat ne veut pas en rester aux reproches. « C’était naturel pour moi d’apporter une aide aux personnes qui pouvaient être dans le besoin, explique‐t‐elle. J’ai déposé un petit mot dans les boites aux lettres de mon immeuble pour proposer aux personnes âgées de faire leurs courses alimentaires et leur éviter de sortir ». Deux habitantes ont répondu positivement.

Des masques pour ses voisins

En voyant son voisin agent d’entretien partir au travail sans masque, Nathalie a ensuite l’idée d’en fabriquer un et de lui déposer dans sa boite aux lettres, accompagn …