« Demandez Angela » : le dispositif anti‐harcèlement de rue doit encore faire ses preuves à Toulouse

Plus de huit femmes sur dix ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics en France. Pour y remédier, la mairie de Toulouse déploie le dispositif “Demandez Angela” depuis plus d'un an. Malgré quelques avancées, il n’est pas encore totalement opérationnel et potentiellement néfaste.