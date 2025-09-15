Stade Toulousain Tennis : vers une nouvelle affaire Laurence Arribagé ?

Relevé par la chambre régionale des comptes, le potentiel conflit d'intérêt entre l'ex-adjointe aux sports de Toulouse, Laurence Arribagé, et le Stade Toulousain Tennis ne se limite pas au partenariat signé en 2022. L'ancienne première adjointe de Jean-Luc Moudenc a voté plusieurs délibérations en faveur du club où évolue son fils comme joueur professionnel.

Lorsqu'elle était adjointe aux sports de la commune de Toulouse, Laurence Arribagé a voté des subventions au club de son fils joueur de tennis professionnel. / Fred Scheiber
Des rémunérations mirobolantes, un club dans la panade financière et… un soupçon de conflit d’intérêts. Dans son dernier rapport sur le club sportif Stade Toulousain Tennis (STT), la chambre régionale des comptes d’Occitanie n’a pas seulement révélé les errements de l’ancien dirigeant du club (voir encadré plus bas). Elle a aussi relevé une potentielle prise illégale d’intérêt concernant l’ex‐adjointe aux sports Laurence Arribagé.

Retour en arrière. En 2022, le club relance l’Open de tennis de Toulouse (stoppé depuis 2000) en créant les « Internationaux de Toulouse », une compétition comptant pour la deuxième division du circuit professionnel ATP. À cette occasion, la mairie de Toulouse décide de se positionner comme « partenaire majeur » du tournoi et signe un marché de 39 000 euros HT avec l’association STT. Un montant juste sous la barre des 40 000 euros qui permet à la collectivité de se passer de publicité à ce sujet. 

Selon la Chambre des comptes, « le marché comprend des places en loge VIP, des places de parking lors de l’évènement, 2 pages dans le magazine officiel, le logo de la mairie en bord de court sur des panneaux et diverses invitations, déjeuners, soirée dédiée aux partenaires premium et distribution de dépliants ». 
Une potentielle prise illégale d’intérêts
Problème, « la chambre relève que le marché est sign …

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 5 minutes

Par Gael Cérez