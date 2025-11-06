A69 : chez Atosca, on protège bien les cogneurs

Dans l’épais dossier de l’A69, le chapitre « violences et coups bas » n’est pas le moins dense. Le 5 septembre 2025, le ministre des transports, Philippe Tabarot (alors membre du gouvernement Bayrou, renommé depuis au même poste dans celui de Lecornu), s’est rendu sur le chantier de l’autoroute Toulouse‐Castres, comme on peut le voir dans cette vidéo postée par le ministre sur le réseau social X.

Parmi les ouvriers que le ministre rencontre et félicite ce jour‐là figure un chef d’équipe de Guintoli, société sous‐traitante d’Atosca pour les travaux de terrassement, qui apparaît sans casque, le crâne rasé, sur la plupart des images.

Comme Mediapart a pu le vérifier, ce n’est pas la première fois que ce « compagnon », ainsi qu’Atosca désigne ses travailleurs, intervient sur le chantier de l’A69. Le 30 août 2024, il relatait sans trop de précautions quelques faits d’armes dans un échange sur le groupe Facebook « Pour l’autoroute A69 » qu’il avait rejoint six mois plus tôt : « Quand le zadiste m’a insulté pas plus tard que mercredi en passant avec ma niveleuse, je suis descendu de la machine et il a fait une sieste de 10 minutes dans le talus. Il a demandé le chef de ma zone après et pas de chance le manœuvre qui était là lui a dit que c’était moi car je remplaçais un mec en congé [émojis mort de rire] Et j’en suis à mon troisième [un émoji clin d’œil]. » Comprendre un troisième « zadiste …