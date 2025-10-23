Futur tramway de Lille : « On nous dit qu’on va pouvoir discuter, mais tout est déjà acté ! »

Vingt‐cinq kilomètres, 47 stations et 11 communes traversées. La future ligne de tramway qui desservira le cœur de la Métropole européenne de Lille (MEL) est sur les rails. D’ici sa mise en service prévue pour l’instant en 2035, de nombreux éléments restent néanmoins à arbitrer pour que cette nouvelle infrastructure puisse s’insérer sans encombre dans le quotidien des métropolitains.

La Métropole mène depuis 2022 « une concertation continue » avec les habitants. Le tracé étant d’ores et déjà arrêté, ces moments d’échange visent maintenant à travailler sur le partage de l’espace public : comment imaginer les futures rues de la métropole qui sont concernées par l’arrivée du tramway ?

Mediacités s’est invité le 16 octobre au premier atelier participatif organisé sur le secteur de Lille. Les inscriptions ouvertes sur la plateforme de participation citoyenne de la collectivité n’ont pas tardé à afficher complet. Sur les 35 habitants qui s’étaient déplacés ce soir‐là, on trouve, pêle‐mêle, des habitués des réunions publiques en tout genre, des fins connaisseurs des transports en commun, mais aussi des salariés de la Métropole européenne de Lille.