Futur tramway de Lille : « On nous dit qu’on va pouvoir discuter, mais tout est déjà acté ! »

En vue de la mise en service de deux lignes de tramways à l’horizon 2035, la MEL poursuit ses consultations citoyennes. Mais puisque les tracés sont quasi définitivement arrêtés, que reste-t-il à discuter ? Mediacités s’est invité lors d’un atelier participatif ainsi que lors d’une réunion publique, où la désillusion l’emporte sur la participation.

Ludwig Maudrich, responsable du projet de tramway Lille et sa couronne à la MEL, est revenu lors de cette rencontre sur l'essentiel du projet.

Vingt‐cinq kilomètres, 47 stations et 11 communes traversées. La future ligne de tramway qui desservira le cœur de la Métropole européenne de Lille (MEL) est sur les rails. D’ici sa mise en service prévue pour l’instant en 2035, de nombreux éléments restent néanmoins à arbitrer pour que cette nouvelle infrastructure puisse s’insérer sans encombre dans le quotidien des métropolitains.

La Métropole mène depuis 2022 « une concertation continue » avec les habitants. Le tracé étant d’ores et déjà arrêté, ces moments d’échange visent maintenant à travailler sur le partage de l’espace public : comment imaginer les futures rues de la métropole qui sont concernées par l’arrivée du tramway ?

Mediacités s’est invité le 16 octobre au premier atelier participatif organisé sur le secteur de Lille. Les inscriptions ouvertes sur la plateforme de participation citoyenne de la collectivité n’ont pas tardé à afficher complet. Sur les 35 habitants qui s’étaient déplacés ce soir‐là, on trouve, pêle‐mêle, des habitués des réunions publiques en tout genre, des fins connaisseurs des transports en commun, mais aussi des salariés de la Métropole européenne de Lille. 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

1 / ?