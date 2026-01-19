Serm toulousain : les collectivités demandent au gouvernement de valider leur dossier

Toulouse Métropole, la Région et le Département veulent obtenir des financements de l'Etat pour mettre en place d'ici à 2040 le Service express régional métropolitain (qui inclut le RER). Pour Rallumons l'Etoile, le dossier présenté reste flou en raison des désaccords entre les collectivités.

Le conseil régional d’Occitanie, Toulouse Métropole, Tisséo et le conseil départemental de la Haute‐Garonne ont officiellement demandé au ministère des Transports d’attribuer le statut de Service express régional métropolitain (Serm) au projet de transports multimodal toulousain. L’objectif est d’obtenir les financements nécessaires pour répondre aux besoins de déplacements des 1,5 million d’habitants des 483 communes du bassin de mobilité. Une réponse est attendue cet été.

Le Serm toulousaine englobe la mise en service de la Ligne C, l’aménagement de cinq pôles de correspondance métro/train, le déploiement d’un RER sur les six axes de l’étoile ferroviaire toulousaine (Montauban, L’Isle‐Jourdain, Carbonne, Auterive, Villefranche‐de‐Lauragais, Saint‐Sulpice), la construction du réseau express vélo et la mise en place de lignes express routières.

« Le schéma cible multimodal du Serm du bassin de mobilités de Toulouse proposé permettra d’assurer à six habitants et huit emplois sur dix (soit 930 000 habitants) d’être à proximité d’une gare en 15 minutes à vélo », assure la Société des grands projets (SGP) qui pilote le projet.

Des financements flous

Épais de 228 pages, le dossier – que Mediacités a pu obtenir mais qui n’a pas été transmis à l’ensemble des communes concernées – prévoit un phasage en trois étapes : ligne C fin 2028 (en dépit des retards du chantier), LGV et aménagements ferroviaires du Nord toulousain à horizon 2032, et déploiement des autres services après 2040.

Concernant le RER toulousains, le projet prévoit entre 45 et 100 trains supplémentaires par jour par axe de l’étoile ferroviaire. En 2025, chaque jour 358 trains circulaient sur toute …