LGV Bordeaux‐Toulouse : les alertes du président du conseil d’orientation des infrastructures devant les sénateurs

Irrémédiabilité, calendrier, financement et risque d'éviction, David Valence s'est livré à une "opération vérité" face aux sénateurs. Un échange riche d'enseignements concernant la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse. 

David Valence, président du COI, devant les sénateurs, le 1er juillet 2026.

C’est une audition qui est passée inaperçue à Toulouse. Le 1er juillet 2026, David Valence, président du conseil d’orientation des infrastructures (COI), est revenu sur le rapport « Grands projets : le temps des choix » devant les sénateurs. Une « opération vérité » qui lui a permis de s’exprimer sans langue de bois sur la LGV Bordeaux‐Toulouse. 

Selon le compte‐rendu des échanges, il a rappelé tout d’abord que le projet n’était pas « un coup parti » sur lequel il ne serait « plus possible de débattre (…) une fois qu’il a commencé ». « En dehors du tunnel international Lyon‐Turin, dont l’état d’engagement est très avancé, les autres (grands projets, NDLR) ne le sont pas au point, par exemple, d’une discontinuité écologique irréversible entre deux espaces naturels ou de l’attribution de plus de 50 % des marchés », explique l’ancien député apparenté Renaissance. 

Concernant la ligne nouvelle sud‐ouest (LNSO), qui inclut la LGV Bordeaux‐Toulouse, les investissements engagés à ce jour « concernent les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux et du nord de Toulouse, utiles et nécessaires pour les Serm de ces deux métropoles », expose David Valence.

Ces travaux pourraient « être dissociés de la création d’une ligne ferroviaire nouvelle », estime‐t‐il, car les travaux attendus pour réaliser 

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Gael Cérez

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