«La mission d’information menée par les journalistes est un bien précieux et nécessaire dans une démocratie. À ce titre, le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst, a demandé le 29 février à ce que le travail de la presse soit facilité sur le site occupé par les opposants au projet de l’autoroute A69.

A l’issue de sa visite sur le lieu de la mobilisation, à Saïx, dans le Tarn, le rapporteur des Nations unies a pointé plusieurs atteintes aux droits de l’homme : interdiction de ravitaillement en nourriture, entraves à l’accès à l’eau potable, privation délibérée de sommeil des militants par des membres des forces de l’ordre.

Et cela, loin du regard des journalistes, non autorisés à se rendre sur ce point névralgique de la contestation. De son côté, Mediacités avait pointé l’étrange comportement et les intimidations des forces de l’ordre à l’égard des activistes, preuves vidéos à l’appui.

« Lors de ma visite, j’ai pu constater que la presse et les membres de l’Observatoire toulousain des Pratiques Policières étaient tenus à une distance importante du site de la « Crem’Arbre », dans une zone avec une visibilité extrêmement limitée », a‑t‑il dénoncé dans sa déclaration de fin de mission

À ce titre, il demande aux autorités françaises de faciliter le travail de la presse et des observateurs, conformément aux obligations internationales de la France. Et ce, « sans restriction disproportionnée, y compris en délimitant strictement, clairement et de la manière la plus limitée possible toute zone où ils ne sont pas autorisés à accéder lors des opérations de police judiciaire ».

Les constats du rapporteur spécial des Nations Unies avaient déjà été remontés par certaines équipes de journalistes français, comme celles de France 3 Occitanie qui subissent des entraves importantes à leur travail : fourgons garés devant les caméras, journalistes filmés par les forces de l’ordre, cartes de presse photographiées, intimidations. Des pratiques déjà rencontrées, il y a 9 ans, dans le nord du Tarn sur la Zone à défendre (Zad) de Sivens.

« Sur la ZAD, la liberté de la presse n’est pas garantie »

« Depuis plus d’un an, les journalistes de France 3 subissent des intimidations de la part de la gendarmerie sur tous les sujets afférant à l’A69. Depuis 15 jours, ces pressions sont continues et s’accentuent avec une entrave à la circulation, des chantages divers. La préfecture du Tarn alertée à plusieurs reprises n’a pas résolu le problème de manière durable, il faut quotidiennement quémander des autorisations pour exercer notre métier », dénonce David Bobin, journaliste pour France 3 Tarn.

Sur la ZAD de la Crem’Arbre, et le long du tracé de l’A69, la liberté de la presse n’est pas garantie. Or, elle est l’un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Cette situation va donc à l’encontre de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.