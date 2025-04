Bienvenue chez « Waouh Home », conciergerie Airbnb

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Ce mardi : notre enquête sur l'essor des conciergeries qui ont noyauté Airbnb.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Jusqu’à des centaines d’annonces et des milliers de commentaires par profil… Sur la célèbre plateforme de location d’appartements, de nombreux « hosts » cachent en réalité des agences ou conciergeries en plein essor. Au grand dam des collectivités locales relativement impuissantes (ville et métropole de Lyon), elles professionnalisent à grande vitesse les activités liées aux meublés touristiques. A Lyon, près de la moitié des annonces recensées en 2024 sur Airbnb sont gérées par des hôtes qui s’occupent de plus d’une offre.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

C’est un nouveau rendez‐vous que Mediacités Lyon propose à ses lectrices et lecteurs ! Chaque semaine, Twister pose son regard sur une enquête précédemment publiée dans nos pages. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre nouvelle – et talentueuse – dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram. Et n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique en commentaires.

