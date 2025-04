Lignes aériennes gourmandes en argent public : le match Wauquiez‐Bayrou

Mordant, décalé et toujours drôle. La dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette semaine : nos révélations sur la très coûteuse ligne aérienne entre Paris Orly et Le Puy-en-Velay, cher à Laurent Wauquiez.

Déjà plus de 470 euros d’argent public par passager transporté l’an dernier… Ultra‐déficitaire, la liaison aérienne entre Le Puy‐en‐Velay et Paris Orly a vu l’aide que la région Auvergne‐Rhône‐Alpes lui verse plus que doubler fin mars, comme l’a révélé Mediacités la semaine dernier. Montant du jackpot : 1 million d’euros. Mais « cette liaison est indispensable à notre territoire et à son désenclavement », dixit l’homme du fort du Puy Laurent Wauquiez, ex‐président de la collectivité et usager de cette ligne…

Chaque semaine, Twister pose son regard sur une enquête précédemment publiée dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.

