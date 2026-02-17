Jean‐Michel Aulas et les journalistes : « Mon p’tit côté écolo »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité de la campagne électorale lyonnaise. Cette fois-ci : le choix du candidat Jean-Michel Aulas de trier les journalistes invités à couvrir ses événements publics.

« La presse encore une fois triée par le candidat Jean‐Michel Aulas ». Au début du mois de février, dans un communiqué, le Club de la presse de Lyon a haussé le ton face à l’homme d’affaires qui brigue la mairie de la ville. En cause : le choix d’avoir tenu plusieurs médias à l’écart d’un événement de campagne – en l’occurrence une déambulation de Jean‐Michel Aulas dans le quartier La Duchère en compagnie de Jean‐Louis Borloo venu le soutenir.

Mediacités faisait partie, sans surprise, des « non‐invités » (avec Le Monde, Libération, Tribune de Lyon, Rue89Lyon, Lyon Décideurs, Lyon Capitale ou encore L’Arrière-Cour). « Tous les médias lyonnais doivent être traités sur un pied d’égalité au nom du respect du pluralisme des médias », a tancé le Club de la presse. L’équipe du candidat de la droite s’est défendue en prétendant que la sortie à La Duchère ne pouvait pas accueillir l’ensemble des rédactions.

Il n’en reste pas moins que depuis son entrée en campagne – et même avant – Jean‐Michel Aulas fait preuve d’une conception problématique du rôle de la presse. Une conception à géométrie variable selon les médias, destinataires ou non des invitations mais aussi des communications du candidat. Mediacités en fait les frais comme nous vous l’avons raconté dans cet article « La Fabrique » qui a inspiré notre dessinatrice Twister :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.