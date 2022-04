Wasquehal est-elle la ville moyenne la plus cambriolée des Hauts-de-France ?

Question de Nicolas, Wasquehal : « J’ai lu sur le blog “WaskaLibre” que ma commune était la ville moyenne la plus cambriolée des Hauts-de-France, et même la septième à l’échelle du pays ! Est-ce que c’est vrai ? »

Bonjour Nicolas,

Vous faites allusion à un article publié le 3 avril par le blog anonyme « Le WaskaLibre ! ». Créé en 2014, il se veut « dédié à l’actualité politique de la ville de Wasquehal » et est régulièrement relayé par des figures de l’opposition municipale et des habitants de la ville. Un an après son lancement, les Wasquehaliens apprenaient que ce site était en fait tenu par… un conseiller municipal du Front national, Alexis Salmon ! Face à ces accusations venues d’un blogueur concurrent, c’est finalement la femme de cet élu qui a reconnu en être la principale contributrice. Depuis, le WaskaLibre a changé de main, mais continue d’être alimenté.

Cela étant posé, revenons à cette histoire de cambriolages. Pour affirmer que Wasquehal – commune d’un peu plus de 20 000 habitants, située dans la métropole lilloise – est une des villes moyennes les plus cambriolées de France, le WaskaLibre s’est appuyé sur un classement publié dans un article de La Dépêche du Midi du 12 mars dernier. Le quotidien a établi son « Top 10 de la violence et des cambriolages » en France. Un de leurs tableaux recense les cambriolages survenus dans les villes moyennes – soit celles de 20 000 à 100 000 habitants – entre 2017 et 2021. Avec 81,2 cambriolages en moyenne par an pour 10 000 habitants, Wasquehal apparaît bien en septième position nationale de sa catégorie.

Une géographie de la délinquance