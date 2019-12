Est-il vrai que Gérard Collomb utilise la même photo depuis 2001 ?

Question posée par "UnLecteur" le 14/11 2019



Bonjour,



Vous faites très certainement référence à la photo du premier tract de campagne de Gérard Collomb. On y découvre un maire de Lyon tout sourire, col de chemise ouvert, bras croisés, qui prend la pose devant la darse de la Confluence. Cet homme, né en 1947 à Chalon-sur-Saône, ne fait pas ses 72 ans. Et pour cause ! Le cliché a été pris en 2013 (et non en 2001), à l’occasion de sa précédente campagne, les élections municipales de 2014. Il avait alors 66 ans. Nous avons abordé ce détail révélateur de la stratégie électorale de celui qui candidate à la présidence du Grand Lyon dans notre article publié le 6 décembre dernier : « #TractÀLaLoupe – Gérard Collomb se prend pour Brad Pitt ».

Il vous reste 2% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d'abonnement. Ou bien apprenez-en plus sur Mediacités... Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous. Mediacités c'est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 000 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !