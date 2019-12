Quelles sont les conséquences de la réforme électorale du Grand Lyon?

Questions de Christine B. et Jean M : Comment seront élus les futurs conseillers métropolitains de Lyon ? Est-ce que les domaines de compétence de la Ville de Lyon sont réduits ?



Bonjour,



Merci pour vos questions que se posent nombre d’habitants du Grand Lyon. Car en mars 2020, les électeurs des 59 communes de la Métropole ne choisiront pas seulement leurs maires et conseillers municipaux, mais également leurs conseillers métropolitains (les élus qui siègent à l’assemblée du Grand Lyon). Ce scrutin au suffrage universel direct est inédit et unique en France. Il découle de la création, en 2015, de la Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier. Celle-ci concentre sur son territoire les compétences du département et de l’ancienne communauté urbaine [lire plus bas].

