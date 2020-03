L’embarrassant directeur de campagne d’Éléonore Revel, candidate Rassemblement National à Nantes

Question de Frédérique sur Veracités : Un tweet souligne des liens entre le RN à Nantes et des groupuscules d’extrême droite aux actions violentes. Qu’en est-il réellement et qui est le directeur de campagne d’Eléonore Revel, Wilfried Van Liempd qui semble impliqué ?

Bonjour,

Publié le 24 février dernier, la série de tweets que vous mentionnez évoque effectivement des liens entre la liste d’Éléonore Revel et un groupuscule aux actions violentes, nommé « Arsouille Naoned ». Se présentant comme un « Independent Open-Source Investigator » spécialisé sur l’extrême droite, soit un enquêteur utilisant des données en libre-accès sur Internet, Sébastien – @primeralinea sur le réseau social – s’est appuyé sur des vidéos et des photographies de manifestations pro et anti-PMA ayant eu lieu devant la préfecture de Loire-Atlantique, le 1er décembre dernier. Pour rappel, ce jour-là, la situation dégénère entre les deux camps et une militante LGBTQ est agressée physiquement et légèrement bléssée selon Ouest France.