Confinement : peut‐on aller chercher un recommandé à La Poste ?

Aurélien nous a envoyé cette question sur notre plateforme « Nos villes à l’heure du coronavirus » :

A‑t‐on le droit d’aller chercher un recommandé à La Poste ? Le facteur ne les livre plus et nous indique d’aller les chercher au service Entreprises, mais ce n’est pas dans la liste des autorisations dérogatoires de sortie. Que faire ?

La réponse est simple : oui, vous avez le droit d’aller chercher un courrier recommandé à La Poste malgré les restrictions de déplacement annoncées par le gouvernement, lundi 16 mars.

Il est vrai que cette option n’est pas proposée dans l’attestation de déplacement dérogatoire, fournie par le ministère de l’Intérieur sur son site. Mais la Poste est une entreprise publique qui fait partie des « activités essentielles à la vie du pays ». En tant que telle, elle fait partie des établissements autorisés à rester ouverts. Son service de presse confirme donc à Mediacités que la « réception d’un courrier recommandé ou d’un Colissimo est autorisée pendant cette période de confinement et qu’elle rentre dans le cadre des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés ». C’est donc cette case‐là qu’il convient de cocher pour aller chercher son recommandé.

9% des bureaux de poste ouverts

Quant à l’avis de réception d’un recommandé, qui est normalement remis en mains propres par le facteur, La Poste a là aussi adapté ses services. « Le facteur / livreur peut vous demander par sms votre accord d’une livraison dans votre boîte aux lettres ou vous demander de prendre une photo de votre signature que vous aurez apposée sur un papier libre ou toute autre modalité afin d’éviter tout contact direct », indique le groupe sur la page dédiée au Covid‐19 sur son site.

La Poste a ainsi pris des dispositions préventives face au coronavirus, alors même que le site du gouvernement informe « [qu’]il n’existe aucun risque de contamination par le courrier ou les colis« .

Dernière chose : il est fort possible que les courriers recommandés ne soient pas disponibles dans votre bureau de poste habituel. En effet, comme le confirme le groupe à Mediacités, seuls 1 600 bureaux ou points de retrait sont ouverts à la date du jeudi 19 mars, soit 9% des points de contact habituels. La Poste propose un moteur de recherche pour trouver les établissements en état d’accueillir le public à côté de chez vous.

« On s’organise et on s’adapte entre les congés maladie et les personnes qui doivent garder leur enfant », explique le service de presse du groupe La Poste, qui assure cependant que « 80% des facteurs sont en mesure d’assurer leur tournée ».

Pierre Leibovici

